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【台灣AZ自費疫苗21日開打】首日逾1700人搶打 至26日將破7000人接種

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/22 17:22
牛津AZ疫苗21日起開放自費接種，施打相當踴躍，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，下週將釋出更多自費疫苗。

牛津AZ疫苗21日起開放自費接種，施打相當踴躍，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，下週將釋出更多自費疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）牛津AZ的自費武漢肺炎疫苗21日開打，民眾接種意願踴躍，疫情指揮中心發言人莊人祥今（22）日表示，昨天共有1732人接種，26日前還有5483人預約接種，最快下週釋出更多疫苗供自費接種。

中央流行疫情指揮中心21日起開放有出國工作、求學需求的民眾自費接種牛津AZ疫苗的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），只要支付每劑新台幣500元至600元掛號費、診察費等費用即可接種，疫苗處理成本由國家支付。

莊人祥在疫情記者會中表示，昨天自費疫苗共有1732人接種、公費783人接種，累計接種人數為3 萬6731人。截至26日前還有5483人預約接種，最快下週將釋出更多疫苗供自費接種。

另外，在已通報接種武漢肺炎疫苗後不良事件，截至昨日累計共219例，其中20例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

莊人祥說，昨天新增8件不良事件通報，其中7件為非嚴重，1件為出現臉部麻痺的疑似嚴重不良事件。該名顏面神經麻痺的個案為1名30多歲男性，施打工費疫苗隔日出現右側臉部麻痺，緊急到急診就醫，目前仍在門診追蹤中。截至昨日已通報接種武漢肺炎疫苗後不良事件，累計共219例，其中20例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

相較自費疫苗接種踴躍，公費疫苗這2天都只有700 多人接種，外界也好奇背後原因。莊人祥解釋，根據指揮中心觀察，多數民眾偏好在週五接種疫苗，以便趁著週末休息；另外，開放公費疫苗接種以來，仍有民眾不清楚自己是否為公費接種對象，疾管署也正提供更方便的預約方式，盼協助民眾盡快接種。

此外，美國總統拜登將對企業祭出稅務減免，盼企業提供有薪疫苗假，加速員工施打疫苗，外界好奇指揮中心研議中的疫苗接種假，是否也有機會改為有薪假或由政府補助。

莊人祥說，截至目前，勞動部提出的方案都未強制企業提供有薪假，這部分也是各利益團體溝通重點，目前指揮中心並無法源可針對疫苗接種假提供補助，正和企業持續溝通。
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