美國收緊旅行警示 台灣升至3級「三思而後行」

美國國務院將至少116個國家和地區的旅行警示升至最高級別「第4級：請勿前往」，台灣也從最安全的第1級升至第3級。 美國國務院將至少116個國家和地區的旅行警示升至最高級別「第4級：請勿前往」，台灣也從最安全的第1級升至第3級。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國務院本週以「疫情極為嚴峻」為由，將至少116個國家和地區的旅行警示升至最高級別「第4級：請勿前往」，其中包括英國、德國和法國；台灣也從最安全的第1級升至第3級。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級則是最嚴重的「請勿前往」。

路透社報導，國務院19日宣布將把全球約80%國家和地區列入「請勿前往」的第4級警示。先前將台灣、澳門、紐西蘭、不丹列為最安全的第1級；如今台灣和紐西蘭升至第3級，澳門升至第4級，僅不丹維持第1級。

本月20日前，全球約200個國家和地區中，有34個列為第4級，如今則增加至150個，國務院拒絕說明旅行警示更新將於何時完成。據美聯社報導，待完成更新後，全球屆時將僅有約20%國家和地區未列第4級

國務院表示，新的分類不必然是反映各國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情變化，而是「反映國務院旅行警示系統有所調整」，更加仰賴美國疾病管制暨預防中心（CDC）現有流行病學評估。

國務院的旅行建議並不具有強制性，也不會禁止美國人旅行，只是建議有意前往的民眾重新考慮後再行動。

如今列入第4級的國家還有加拿大、以色列、墨西哥、芬蘭、埃及、比利時、土耳其、義大利、瑞典、瑞士和西班牙等。中國和日本等若干國家則維持第3級。