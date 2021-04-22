【新冠肺炎】台灣4/22曾4例境外移入 皆為來台工作之外籍人士

台灣22日新增4例武漢肺炎境外移入確定病例，分別自哈薩克(案1084)、菲律賓(案1085、1086)及印尼(案1087)入境。 台灣22日新增4例武漢肺炎境外移入確定病例，分別自哈薩克(案1084)、菲律賓(案1085、1086)及印尼(案1087)入境。 (來源 中央社)