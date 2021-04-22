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【2021世界大學影響力排名】 台灣破紀錄35校上榜 成功大學位居台灣第一

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/22 12:26
圖片取自成功大學臉書專頁。  

圖片取自成功大學臉書專頁。  

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education ）公布最新2021世界大學影響力總排名，今年共有1240校參與排名，台灣有35所學校上榜，破有史以來最佳記錄。

泰晤士報高等教育特刊衡量全球大學影響力，是依據聯合國「永續發展目標」（SDGs）為排名依據，包括消滅貧窮、零飢餓、優質教育、性別平等、氣候行動等17項目標。今年共有1240校參與，除了總排名外，針對各項目也都有排行榜，其中台灣的大學在第3項目標（SDG3，確保健康及促進各年齡層福祉）表現優異。

在最新2021世界大學影響力總排名中，台灣有35所大學進榜，比去年24所大幅上升，成功大學名列台灣第一，台大居次，兩間皆在全球排名101至200名區間。

其他上榜的學校還包括：清華大學、高雄醫學大學、台北醫學大學名列全球201至300名區間；雲林科技大學、屏東科技大學、台灣科技大學、中國醫藥大學、東海大學名列全球301至400名區間。

台北科技大學、慈濟大學、交通大學、亞洲大學、中山大學、輔仁大學、中正大學、東華大學、長庚大學、台北市立大學、彰化師範大學、暨南國際大學、中興大學、南華大學、慈濟科技大學名列全球401至600名區間。

淡江大學、國立台北大學、逢甲大學、朝陽科技大學、勤益科技大學、高雄大學名列全球601至800名區間；高雄科技大學、中華大學、中央大學名列全球801至1000名區間。靜宜大學名列1001名以外。

值得注意的是，台灣多所大學在第三項在目標「SDG3，確保健康及促進各年齡層福祉」表現優異，高雄醫學大學在排行榜的871所大學當中名列第10名，慈濟大學（第32名）、台北醫學大學（第37名）、台灣大學（第50名）、長庚大學（第64名）和中國醫藥大學（第74名）也排名前100。

成功大學則在第九項目標「SDG9，建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新」表現傑出，於680所大學中排名第5。
泰晤士報高等教育特刊
2021世界大學影響力排名
成功大學
台灣

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