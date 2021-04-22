Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣與世界永續同行 蔡英文：扭轉全球暖化 與各國攜手合作創造多贏

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/22 12:02
照片右起：總統蔡英文與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）

照片右起：總統蔡英文與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen） (來源 中央社)

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)今年世界地球日(Earth Day)以「修復地球」為主題，台灣總統蔡英文今(22)日出席美國在台協會（AIT）舉辦「AIC年度創新論壇」時表示，扭轉全球暖化是這世代的課題，台灣不能置身事外，在這波趨勢中與其他國家攜手合作，創造多贏。

蔡英文總統在開幕儀式致詞表示，人類唯一的家園地球正遭遇嚴峻挑戰，以台灣為例，在極端氣候影響下，兩、三年前還在擔心暴雨後淹水，但從去(2020)年到現在卻遇到百年大旱，雖有前瞻基礎建設超前部署，但極端氣候帶來的挑戰依然很大，因此在世界地球日這一天聚集一起，為的就是要思考促進永續發展方式。

美國在台協會處長酈英傑致詞表示，美國總統拜登將氣候變遷列為美國對外政策、外交及國安政策核心，AIT也致力尋找尋找解決方案，持續與台灣合作，希望以全方位方式，包括環境保護與災害因應措施，對抗氣候變遷衝擊。

美國創新中心今日辦AIC年度創新論壇，特將主題訂為「世界永續同行」，突顯永續與創新概念。該論壇邀請到台灣微軟、3M台灣及Gogoro等多家美台企業的領袖，探討實踐永續目標上的工作及挑戰，並與大眾分享如何在設計、科技、環境與商業目標間取得平衡。
世界地球日
極端氣候

相關新聞

加油趁現在！美德州暴雪致油田停產 下週估漲0.5元
加油趁現在！美德州暴雪致油田停產 下週估漲0.5元
2021/02/18 19:19
逾百年最高溫！加州死亡谷出現攝氏54.4度新紀錄
逾百年最高溫！加州死亡谷出現攝氏54.4度新紀錄
2020/08/18 17:03
北極圈受暖化影響 俄羅斯小鎮飆破38度高溫
北極圈受暖化影響 俄羅斯小鎮飆破38度高溫
2020/06/22 09:50
高濕比高溫更要命 研究：致命極端氣候快轉了數十年
高濕比高溫更要命 研究：致命極端氣候快轉了數十年
2020/05/10 20:14
極端氣候下　台灣山村地區脆弱度研究解讀與防災行動
極端氣候下　台灣山村地區脆弱度研究解讀與防災行動
2020/05/05 10:51

更新時間 : 2021-04-22 17:20 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
玩起來！日本科技藝術團隊teamLab未來遊樂園　九大挑高互動裝置台灣趣味登場
玩起來！日本科技藝術團隊teamLab未來遊樂園　九大挑高互動裝置台灣趣味登場
美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
〈財經主筆室〉花旗事件再曝台灣經濟隱憂－低薪
〈財經主筆室〉花旗事件再曝台灣經濟隱憂－低薪
梵谷之後！莫內經典《睡蓮》搭橋浪漫重返法國　沉浸式光影展台灣亞洲巡迴首站
梵谷之後！莫內經典《睡蓮》搭橋浪漫重返法國　沉浸式光影展台灣亞洲巡迴首站
〈時評〉永豐餘樹立台灣上市公司傳賢不傳子典範 值得按「讚」
〈時評〉永豐餘樹立台灣上市公司傳賢不傳子典範 值得按「讚」