台灣與世界永續同行 蔡英文：扭轉全球暖化 與各國攜手合作創造多贏

照片右起：總統蔡英文與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen） 照片右起：總統蔡英文與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen） (來源 中央社)

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)今年世界地球日(Earth Day)以「修復地球」為主題，台灣總統蔡英文今(22)日出席美國在台協會（AIT）舉辦「AIC年度創新論壇」時表示，扭轉全球暖化是這世代的課題，台灣不能置身事外，在這波趨勢中與其他國家攜手合作，創造多贏。

蔡英文總統在開幕儀式致詞表示，人類唯一的家園地球正遭遇嚴峻挑戰，以台灣為例，在極端氣候影響下，兩、三年前還在擔心暴雨後淹水，但從去(2020)年到現在卻遇到百年大旱，雖有前瞻基礎建設超前部署，但極端氣候帶來的挑戰依然很大，因此在世界地球日這一天聚集一起，為的就是要思考促進永續發展方式。

美國在台協會處長酈英傑致詞表示，美國總統拜登將氣候變遷列為美國對外政策、外交及國安政策核心，AIT也致力尋找尋找解決方案，持續與台灣合作，希望以全方位方式，包括環境保護與災害因應措施，對抗氣候變遷衝擊。

美國創新中心今日辦AIC年度創新論壇，特將主題訂為「世界永續同行」，突顯永續與創新概念。該論壇邀請到台灣微軟、3M台灣及Gogoro等多家美台企業的領袖，探討實踐永續目標上的工作及挑戰，並與大眾分享如何在設計、科技、環境與商業目標間取得平衡。