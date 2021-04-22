〈時評〉柯文哲慌了 才會病急亂投醫

台灣民眾黨17日舉行第一次臨時黨代表大會，黨主席柯 文哲出席表示，很期待這兩天的共識營，希望能勾勒出 民眾黨在統獨以外，有別於藍綠的主軸。... 台灣民眾黨17日舉行第一次臨時黨代表大會，黨主席柯 文哲出席表示，很期待這兩天的共識營，希望能勾勒出 民眾黨在統獨以外，有別於藍綠的主軸。 (來源 中央社)

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，這陣子似乎看起很著急， 否則不會違背黨政分際原則，讓自家人上台北廣播電台的節目， 也不會拋出更改路名的議題，突然又轉向綠營取暖靠攏。

柯文哲會如此著急，恐怕和民眾黨快速萎縮， 以及看不到未來有著很大的關係，才會開始病急亂投醫。

台北廣播電台是由台北市觀光局經營，但該電台有一個「 公民總主筆」的節目，竟然經常找來民眾黨的黨員上節目， 而且節目主持人直接穿著民眾黨的帽T幫忙宣傳， 這種政黨不分的誇張行徑，是公器私用的經典範例。

不僅如此，柯文哲在個人臉書粉絲專頁上， 拋出台灣街道正名的議題，他說台北市有許多街道名稱， 都是以中國城市來命名，還舉例立法院周邊有濟南、青島和杭州等， 「立法院被中國包圍了！」所以他希望有真正屬於台灣的街道名稱。

過去幾年，一直積極向藍營靠攏，甚至曾說兩岸一家親的柯文哲， 這次主動提出台北街頭名稱要「去中國化」， 此舉向深綠民眾招手的意味非常濃厚，不過， 卻明顯與柯文哲的兩岸立場似乎有些矛盾與衝突。

柯文哲忽藍又忽綠的政治立場，外界可能百思不得其解， 但若從民眾黨最近的情況，不難發現這個政黨的發展， 已一步步陷入困境。 民眾黨前些日子舉行黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會， 黨代表到場人數一度不足出席門檻，險些造成流會， 代表民眾黨向心力不足的窘境，逐漸浮上檯面。

其次，柯文哲一直希望台北市副市長黃珊珊能成為北市府的接班人， 雖然黃珊珊本身也很努力，只是支持度一直缺乏明顯起色， 其中一些原因是黃珊珊昔日新黨色彩的背景， 以及柯文哲從淺綠走向淺藍後，支持基礎已經開始轉變， 民眾黨已經無法持續在台北市保持領先優勢。

偏偏，民眾黨想要走出台北市，又有其他政黨的夾擊， 萬一又再失去台北市，身為民眾黨主席的柯文哲， 勢必很難躲過敗選責任的追究，卸任台北市長的柯文哲， 若再沒有黨魁的身分，一旦沒有了政治舞台，要直接挑戰總統大位， 難度將跟著增加。

所以，柯文哲能不急嗎？