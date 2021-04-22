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〈時評〉柯文哲慌了 才會病急亂投醫

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/04/22 11:49
台灣民眾黨17日舉行第一次臨時黨代表大會，黨主席柯 文哲出席表示，很期待這兩天的共識營，希望能勾勒出 民眾黨在統獨以外，有別於藍綠的主軸。...

台灣民眾黨17日舉行第一次臨時黨代表大會，黨主席柯 文哲出席表示，很期待這兩天的共識營，希望能勾勒出 民眾黨在統獨以外，有別於藍綠的主軸。... (來源 中央社)

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，這陣子似乎看起很著急，否則不會違背黨政分際原則，讓自家人上台北廣播電台的節目，也不會拋出更改路名的議題，突然又轉向綠營取暖靠攏。

柯文哲會如此著急，恐怕和民眾黨快速萎縮，以及看不到未來有著很大的關係，才會開始病急亂投醫。

台北廣播電台是由台北市觀光局經營，但該電台有一個「公民總主筆」的節目，竟然經常找來民眾黨的黨員上節目，而且節目主持人直接穿著民眾黨的帽T幫忙宣傳，這種政黨不分的誇張行徑，是公器私用的經典範例。

不僅如此，柯文哲在個人臉書粉絲專頁上，拋出台灣街道正名的議題，他說台北市有許多街道名稱，都是以中國城市來命名，還舉例立法院周邊有濟南、青島和杭州等，「立法院被中國包圍了！」所以他希望有真正屬於台灣的街道名稱。

過去幾年，一直積極向藍營靠攏，甚至曾說兩岸一家親的柯文哲，這次主動提出台北街頭名稱要「去中國化」，此舉向深綠民眾招手的意味非常濃厚，不過，卻明顯與柯文哲的兩岸立場似乎有些矛盾與衝突。

柯文哲忽藍又忽綠的政治立場，外界可能百思不得其解，但若從民眾黨最近的情況，不難發現這個政黨的發展，已一步步陷入困境。民眾黨前些日子舉行黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，黨代表到場人數一度不足出席門檻，險些造成流會，代表民眾黨向心力不足的窘境，逐漸浮上檯面。

其次，柯文哲一直希望台北市副市長黃珊珊能成為北市府的接班人，雖然黃珊珊本身也很努力，只是支持度一直缺乏明顯起色，其中一些原因是黃珊珊昔日新黨色彩的背景，以及柯文哲從淺綠走向淺藍後，支持基礎已經開始轉變，民眾黨已經無法持續在台北市保持領先優勢。

偏偏，民眾黨想要走出台北市，又有其他政黨的夾擊，萬一又再失去台北市，身為民眾黨主席的柯文哲，勢必很難躲過敗選責任的追究，卸任台北市長的柯文哲，若再沒有黨魁的身分，一旦沒有了政治舞台，要直接挑戰總統大位，難度將跟著增加。

所以，柯文哲能不急嗎？
柯文哲

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