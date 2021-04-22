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開元食品攜手家扶基金會 暖心送愛翻轉未來

「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」持續關注弱勢兒少

By 台灣英文新聞
2021/04/22 10:41
開元食品攜手家扶基金會 暖心送愛翻轉未來

開元食品持續13年以實際行動關懷弱勢兒少，今年再次攜手家扶基金會推動「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，預計捐出百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶予家扶基金會，為弱勢兒少補足教育及營養資源不足的缺口，估計將有千名學童受惠。今(21)日於台北家扶中心舉辦記者會，首播「暖心送愛，翻轉未來」公益影片，故事改編自家扶援助之隔代教養家庭兒少個案，期待藉由真實故事引發社會共鳴，同時宣告「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」公益活動正式起跑。戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬也受邀參與「暖心送愛，翻轉未來」公益影片演出，並與開元食品通路夥伴一同出席記者會，帶著受邀參加的孩童們手作點心同樂，希望呼籲社會大眾共同關注弱勢兒少營養及教育議題，一起響應公益。

「暖心送愛 翻轉未來」公益影片首播，改編自真實案例引發共鳴

公益影片改編自家扶受助兒童真實案例，以單親家庭的孩子與年邁的外婆相互扶持的故事為背景，講述大環境底下的隔代單親家庭，普遍為了生活與經濟，難以兼顧兒少教育與營養；長期關注公益議題的開元食品看到了這樣的社會缺口，希望能藉由提供獎助學金與愛心鮮奶，彌補弱勢兒少教育資源與營養的不足。影片中的孩子即使家中經濟條件較差，依舊持續努力學習，更貼心的幫忙做家事，小小年紀已十分懂事。家扶基金會執行長何素秋表示：「家扶基金會扶助的弱勢家庭，屬單親即有65.21%，隔代教養亦達11.2%，弱勢兒少在學習與成長上更為辛苦。但即使身處逆境，孩子們卻十分向學，把握每一個可能改變的機會。非常感謝開元食品願意以企業的影響力支持這些孩子們，透過獎助學金與愛心鮮奶的捐贈，給予他們愛與溫暖的同時，更讓他們有了翻轉未來的可能。」

開元食品堅持投身公益，持續13年不遺餘力

開元食品明年即將成立滿40週年，已代言戀職人鮮奶13年的愛心鮮奶大使Janet表示：「開元食品不忘初心，今年持續捐助百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶予家扶基金會，希望為社會角落裡的弱勢家庭帶來愛與溫暖，深耕弱勢學子營養與教育關懷議題，陪伴他們成長。」開元食品投入公益已持續13年不間斷，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶、累積超過3千家的通路夥伴響應並幫助超過1萬5千名弱勢學童，以實際行動幫助弱勢兒少，補足教育及營養資源不足的缺口。

簡單三步驟加入「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，為弱勢兒少翻轉未來

開元食品合作通路遍及全台，每年的百萬助學計畫皆吸引眾多商家踴躍支持，此次也邀請通路夥伴出席記者會一同響應活動。即日起加入開元食品愛心鮮奶夥伴公益行列，只要簡單三步驟：1)張貼愛心鮮奶公益夥伴貼紙、2) 擺放活動宣傳小物、3)於通路電子看板播放公益影片，即可共同為弱勢兒少貢獻一份心力，暖心送愛，翻轉未來。

通路夥伴名單：Caffè Chat 咖啡講、GAPO TEA角鋪、OPA Gelato、Q Burger饗樂餐飲、 葳林爵閣、YOLO's Cafe、The Fun 樂房早午餐、一之軒、八曜和茶、土木公社 炭烤土司、丹麥之屋法式西點麵包、古丁原味品茶館、初作早餐、味鼎、青釉茶事、皇家祖母、客美多咖啡 Komeda‘s Coffee、茶·詩集人文茶集、夏帕義大利麵、貢茶、清原、綻1852牛排館、維也納專業烘焙坊、樂田麵包屋、魯西歐 LUCEO CAFE、興趣xsimtree、羅斯朵晴天 現烘咖啡、莫二 Moer Tea 烏龍專賣。

更新時間 : 2021-04-22 17:19 GMT+08:00

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