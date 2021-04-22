Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美前財長：拜登新經濟提振計劃　對決中國「一帶一路」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/22 10:23
美國總統拜登日前在一場演說中手持口罩，報告美國新冠肺炎疫苗施打進度。（美聯社圖片）

美國總統拜登日前在一場演說中手持口罩，報告美國新冠肺炎疫苗施打進度。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）美前財長路傑克（Jacob Lew）周三在接受CNBC專訪時表示，美國總統拜登的經濟提振計畫，能夠幫助美國得與中國的「一帶一路」競爭。

中國的「一帶一路」大計劃建造連結亞洲、中東、非洲、歐洲逾百國以上的連繫道路、鐵路、與網路，也常被視為中國要拓展全球影響力的重要外交工作。儘管這個大計劃在近年受到不少參與國國內的檢討與反對，但中國在美國權力真空地區不斷擴大的影響力是事實，美國不可能再視而不見。

在2013-17年間擔任財長的路傑克在21日的專訪上說，拜登正努力改變國際地緣政治版圖，改善與其它國際夥伴的關係，在許多重要國際議題上重新討論與合作。

CNBC報導，拜登此時此刻正與民主共和兩黨國會議員開會，說服他們買單拜登所提的兩兆美元擴大國內基礎建設與經濟復甦方案，這項方案不僅有造橋修路，還有提升網路覆蓋率、提升動力與公用設備服務品質，同時擴大就職訓練及研發預算。

雖然在路傑克眼裏該計畫有與中國濃厚較勁意味，但兩國還是有合作空間。

「雖然美國與中國處在競爭的關係，甚至在人權議題與香港自治議題上意見相左，但當中兩者還是有可以合作的地方，像是氣候變遷、健康醫療、伊朗北韓核武挑戰等。」路傑克說道，他強調過去（川普執政時代）單邊主義對抗是錯誤的決定，多邊合作與對話才符合現實。
路傑克
一帶一路

相關新聞

【脫歐後外交戰略】智庫籲英國聚焦印太 抗衡中國、與台灣交好
【脫歐後外交戰略】智庫籲英國聚焦印太 抗衡中國、與台灣交好
2020/11/23 18:16
【間諜案】為中國從事諜報工作 新加坡男子美國認罪
【間諜案】為中國從事諜報工作 新加坡男子美國認罪
2020/07/26 20:16
【武漢肺炎】中國外交部：延長非洲還債期限並率先使用疫苗 網友：這到底是誰的政府？
【武漢肺炎】中國外交部：延長非洲還債期限並率先使用疫苗 網友：這到底是誰的政府？
2020/06/23 17:15
沒有中國的全球化時代來臨 (The era of globalization without China)
沒有中國的全球化時代來臨 (The era of globalization without China)
2020/04/14 00:05
一帶一路印太止步？美國推「藍點網絡」
一帶一路印太止步？美國推「藍點網絡」
2019/11/06 10:06

更新時間 : 2021-04-22 17:19 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【更新】陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【最新】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源持續調查 已採檢之接觸者均陰性•本土感染可能性低
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看
玩起來！日本科技藝術團隊teamLab未來遊樂園　九大挑高互動裝置台灣趣味登場
玩起來！日本科技藝術團隊teamLab未來遊樂園　九大挑高互動裝置台灣趣味登場
美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
〈財經主筆室〉花旗事件再曝台灣經濟隱憂－低薪
〈財經主筆室〉花旗事件再曝台灣經濟隱憂－低薪
梵谷之後！莫內經典《睡蓮》搭橋浪漫重返法國　沉浸式光影展台灣亞洲巡迴首站
梵谷之後！莫內經典《睡蓮》搭橋浪漫重返法國　沉浸式光影展台灣亞洲巡迴首站
〈時評〉永豐餘樹立台灣上市公司傳賢不傳子典範 值得按「讚」
〈時評〉永豐餘樹立台灣上市公司傳賢不傳子典範 值得按「讚」