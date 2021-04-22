【逾5千人預約自費新冠疫苗】 陳時中：將再釋出AZ疫苗

牛津AZ疫苗21日起開放自費接種，首四日有超過5000人預約接種。 牛津AZ疫苗21日起開放自費接種，首四日有超過5000人預約接種。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）牛津AZ疫苗昨（21）日起開放自費接種，首四日有超過5000人預約接種。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將釋出更多自費疫苗，但接種資格暫不考慮鬆綁。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天下午在疫情記者會中公布牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗最新公費接種數據，20日全台共有775人接種疫苗，從3月22日至昨天累計接種人數為3萬4197人，另新增19件非嚴重不良事件通報。

為加速疫苗接種，指揮中心21日起釋出1萬劑牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗自費接種，提供約1萬名有出國工作、求學需求的民眾自費接種第一劑。

據統計，截至24日已有5000多人預約，陸續展開接種。指揮中心也將於今（22）日下午的記者會公布首日接種人數總數。

疫情指揮中心指揮官陳時中指出，由於疫苗自費接種情形踴躍，應該很快會再釋出更多疫苗供自費施打，但接種資格暫時沒有鬆綁的打算，在台的外籍人士也能自費接種，收費上沒有差別待遇。

不過據媒體報導，民眾前往旅遊醫學門診自費接種新冠疫苗，僅需在接種意願書中填列「出國目的」，隨後即由門診醫師看診，評估接種者健康狀況及過往疫苗接種史，無須額外出示證明或簽立切結書，因此傳出有不少民眾未據實以報自費接種的身分。對此，陳時中則未回應。

最後，陳時中提醒，由於一瓶疫苗至少可打10人，開封後須在6小時內接種完畢，提醒民眾務必先預約，以利院方安排接種。

在國產疫苗方面，陳時中表示，國產疫苗預計7月將進行緊急使用授權（EUA），最近正在與律師等相關單位討論簽約細節。

另外，以色列疫苗接種率已達80%，有媒體詢問台灣何時能解封、免戴口罩。陳時中說，台灣應該很快能達成這個目標，但未來即便疫苗打到一定程度，還是會建議戴口罩，但會研議鬆綁8大場所沒戴口罩就開罰的規定。