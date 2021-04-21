台北老爺 母親節專屬美饌

一年雖只有一次母親節，但媽媽的陪伴卻是365天、24小時不打烊，台北老爺酒店各餐廳主廚，特別發揮拿手絕活，準備台式、粵式、日式精緻美食及各式精美蛋糕，以「再忙，也要陪媽媽吃頓飯」的口號，邀請平日在家輕鬆當「老爺」、「少爺」、「小姐」的賓客，於5月8至9日週末期間，以行動表示對媽媽的愛，預訂一桌好料犒賞家裡最重要的「夫人」。4月25日前預訂Le Café自助餐廳及明宮粵菜廳，還能享有超值早鳥優惠；4月30日前至飯店一樓老爺烘焙坊預購圓形或長條蛋糕，立享原價85折優惠!預訂及更多詳情，請洽(02)2542-3266 轉各餐廳。

Le Café自助餐：適合一家大小各有所好的家庭

回憶兒時跟媽媽一起去吃辦桌的美好時光!來Le Café品嚐多種經典台式酒家菜，還有各式海鮮、生魚片、異國料理與甜點，主廚更於母親節餐期加碼推出「龍蝦海鮮湯」、「義式酥炸海鮮」、「爐烤小羔羊」以及「紅酒」等豐富菜色!除了4月25日前訂位成功並預付訂金，即享免一成服務費的早鳥優惠外，餐廳更推出超值滿額加碼活動，賓客凡於母親節前一週－5月1至2日下午茶時段消費滿3,000元，或於母親節當週5月8至9日午餐時段，消費滿5,000元，即可於5月底前憑發票，以刷卡或付現方式，至一樓老爺烘焙坊以6折的超值價格購買圓形或長條蛋糕。

明宮廳中式合菜：適合喜愛精緻中式美饌的家庭

集結歷來冠軍、明星菜色，以精緻美食寵愛媽媽! 具米其林餐廳經驗的粵籍劉華增主廚掌杓，於5月8至9日推出期間限定的母親節豪華合菜，豐富內容包含明宮冠軍迎賓盤、老爺冠軍佛跳牆、乾燒海大蝦、燒汁牛小排拼腐皮捲、陳皮薑絲蒸龍虎斑、瑤柱虎掌扒時蔬、花旗參燉烏雞、櫻花蝦烏魚子糯米飯、精選水果盤，及養顏美容聖品－棗皇銀耳燉桃膠，每桌16,800元。4月25日以前預訂，除了享早鳥優惠免一成服務費外，更加贈果汁暢飲、紅酒2瓶，以及超人氣夏威夷果仁母親節蛋糕乙條！

中山廳日式套餐：適合喜愛精緻日式料理的家庭

手藝連日本人都讚不絕口的藍文彬主廚，以逾30年的豐富日本料理經驗，嚴選高級時令食材，於5月1至2日、5月8至9日，午、晚餐時段，精心推出精緻典雅的母親節日式套餐，內容包含鮑魚佐有機湯葉、上選生魚片、蟹肉福袋煮物、極鮮握壽司、明蝦綠竹筍天婦羅、和風酵母豬、紅喉魚味噌風味、澎湖海菜蛤蜊清湯、水果盤及母親節蛋糕，每位2,800元+10%。(CLR券恕不適用)

老爺烘焙坊：口味不設限，任選喜愛蛋糕預購享優惠

還記得那款令媽媽讚不絕口的蛋糕嗎? 今年母親節，烘焙坊林呈憲主廚，顛覆母親節一定要有一款特別造型蛋糕的傳統，主打「記憶中最愛的美味」，邀賓客來老爺烘焙坊，把平日裡全家人最愛的蛋糕帶回家，以無聲勝有聲的體貼心意，讓媽媽感受到「喜好被記得」、「需求被照顧」的無微不至被愛感受! 4月30日前至飯店一樓老爺烘焙坊，現場預購任一款圓形或長條蛋糕，可享85折優惠! (蛋糕提貨期間：4月23日起至5月31日，CLR券恕不適用。)

溫馨五月，「再忙，也要陪媽媽吃頓飯」，暫時放下手邊繁忙，預訂一桌五星級精緻美饌，款待心中那位五星級的女主角吧! 不論您的家庭習慣輕鬆自在、豪邁吃到飽的用餐氛圍，還是喜愛聚在大圓桌品嚐精緻合菜、享受天倫之樂，或是想用高級日本料理寵愛家人，台北老爺酒店皆能以細膩服務與精緻料理滿足闔家用餐需求。更多詳情及優惠注意事項，請參考台北老爺官方網站餐飲優惠，或電洽(02)2542-3266轉各餐廳。