香格里拉台北遠東 宅食新經濟 五星私房法寶

香格里拉台北遠東國際大飯店看準「後疫情食代」新常態(New Normal)經濟，消費者用餐習慣改變，在家時間變多帶動宅食風潮，特別研發了「香傳系列」極品美食，首波登場的是紅燒牛肉麵、XO醬及菌菇醬，在家料理簡單方便又美味，五星美食立即上桌，售價399元起至580元。即日起於飯店一樓The Cake Room、city’super四家分店同步開賣！訂購請洽 (02) 7700-3155。

香傳紅燒牛肉麵原是香格里拉台北遠東國際大飯店六樓李白居酒廊、一樓大廳茶軒及客房餐飲單點人氣冠軍，疫情前這道紅燒牛肉麵更是讓國外旅客驚豔台灣美食的代表滋味，多年來許多住宿賓客於入住期間品嚐後詢問是否能外帶當伴手禮，因此飯店餐飲團隊經過數個月近百次的研發試吃，將這道熱賣的紅燒牛肉麵做成常溫禮盒，方便顧客送禮或自用。除了牛肉麵，香格里拉台北遠東兩家中餐廳–香宮和上海醉月樓也分別推出香傳XO醬以及菌菇醬，主廚秘製風味是主婦們與忙碌上班族居家料理調味的秘密武器。

即日起於飯店一樓The Cake Room與線上商店皆可購買。即日起至5月9日母親節檔期在city’super信義店A13、復興店、天母店、遠企店販售，開賣期間還特別舉辦試吃活動，4月17日與24日下午三點於city’super信義A13店、4月18日與25日下午三點於city’super復興店皆可品嚐到這款香傳紅燒牛肉麵，想嚐鮮的消費者千萬別錯過！