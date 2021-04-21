感人！台灣首部同志家庭電視劇「酷蓋爸爸」　努力為愛成為更好的人

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣首部以同志家庭為題的電視喜劇「酷蓋爸爸」由謝佳見、林輝煌領銜，將於23日全台首映。

迎接台灣同婚合法第二年，亞洲同志影音平台杰德影音（GagaOOLala）推出2021重點製作「同志音樂愛情故事」（Queer Up The Volume），包含10個故事、10位導演、10首歌曲，透過不同角度詮釋同志愛情，今(21)日宣告記者會上，搶先揭曉電視喜劇「酷蓋爸爸」精彩片段，兩位男主角也在現場獻唱主題曲。

歷時兩年策畫的電視影集「酷蓋爸爸」由謝佳見、林輝煌領銜主演，陳怡妤導演，演出陣容包含，路嘉欣、路嘉怡、林凱奕等，台灣首部以同志家庭為主題的影集，也是兩位男星首度挑戰演出同志，兩人一路從戀愛到結婚，之後產生孩子教養等問題，卻始終用愛化解一切，不僅著重在同志戀人身上，也更多著墨在周遭的家人，從不同角度幽默切入。



劇中主角出席記者會(圖/Taiwan News)

杰德影音執行長林志杰表示，這議題很切身，因為自己本身就是同志爸爸，劇情呈現日常生活的酸甜苦辣，希望這部製作能幫助更多同志家庭好好尋找自己的幸福。

陳怡妤說，台灣應該要有更多元的同志議題故事，想拍撇除嚴肅沉重氣氛的片，所以當執行長找上她說想拍喜劇時就一拍即合 此次兩位男主角又演同志又演爸爸，是雙重挑戰，但他們演技都很自然溫暖。

此外，民歌天后鄭怡及國民爸爸王自強在劇中飾演林輝煌的父母，他們所代表就是普遍的亞洲父母，可能有點固執跟傳統，一時無法接受自己的孩子是同志，但心境的變化跟應對的態度最終都還是充滿著愛。



主視覺由三金設計師方序中以果汁機形象打造(圖/官網)

由三金設計師方序中操刀的主視覺也在今日搶先揭曉，結合音樂跟影像，透過果汁機攪拌七彩糖果，代表各種不同的故事被融合，該影像沒有經過後製，是想傳達愛的純粹。

劇情圍繞在凱凱與他兩個爸爸Damian和傑立的故事。年近40的 Damian是個海歸回國的台灣人，在台北開了一間廣受同志歡迎的餐酒館Verso。在Verso他遇見了20出頭、帥氣的鮮肉YouTuber傑立。他們成了人夫及人父後，小凱凱也到了即將上學的年紀，取而代之的是兩人在教養觀念上的磨合及其他種種問題，但他們都義無反顧為愛努力想成為更好的人。

「酷蓋爸爸」將於23日晚間9點全台首播，詳情請鎖定官網。



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