【贖金上看1億美金】廣達遭勒索軟體攻擊　駭客揚言公布蘋果產品藍圖

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）國內科技大廠再傳駭客攻擊！蘋果代工廠廣達今（21）日證實遭到網路攻擊，贖金據傳高達1億美元，廣達已啟動資安防禦，強調營運不受影響。

Bleeping Computer 20日報導，惡名昭彰的勒索軟體駭客團體REvil要求Apple支付贖金，買回遭竊的產品藍圖，否則就要在網路流出相關機密。據報導，廣達必須於27日前支付5,000萬美元，若不從，倒數計時結束後贖金就會漲一倍，來到1億美元。

REvil揚言若廣達拒不付錢，將公布所有竊得的蘋果裝置設計圖、員工與客戶個資。由於廣達拒絕與駭客交涉或支付贖金，REvil的確公布了部分Apple MacBook零件圖紙，不過並不清楚這些設計是否屬於新產品。廣達為蘋果製造Apple Watch與Apple Macbook Air等產品。

根據聯合報，廣達今日透過聲明表示，公司少部分伺服器遭到網路攻擊，受影響的系統與內部服務已恢復運作。廣達已將異常情況通報執法與資安單位，並會持續強化網路安全。

REvil自3月起就開始藉勒索軟體大肆攻擊全球企業，受害者包括台灣電腦公司宏碁Acer（贖金美金5,000萬元）、法國藥妝品牌Pierre Fabre（贖金美金2,500萬元）與法國電子製造服務公司Asteelflash（贖金美金2,400萬元）。