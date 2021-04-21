美國英特爾落後台積電主因為何? 施振榮：台灣產業啟動「典範轉移」

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（台灣英文新聞／財經組 綜合報導) 宏碁創辦人施振榮今天(21日) 表示，台灣電腦及半導體產業在80、90年代啟動典範轉移，將代工模式發揮淋漓盡致，供應鏈從垂直整合轉變成垂直分工，這樣的改變讓原本位居領先地位的半導體霸主英特爾（Intel），如今落後台積電。

根據國家教育研究院的解釋，典範轉移（Paradigm shift）就是科學革命，指的是在信念或價值或方法上的轉變過程。

三三會21日中午舉行4月份例會，邀請施振榮演講，主題為「台灣轉型升級策略」。

施振榮在演講中提到，現今高科技最重要的產業是電腦與半導體，而這樣的「典範轉移」就是台灣所帶頭。他說，80年代的電腦與半導體產業沒有代工概念，都是垂直整合，所有大公司都一條龍包辦，電腦公司有自己的CPU、半導體公司有自己的經營廠、設計。

直到1991年後，垂直整合漸漸轉變成垂直分工，像台積電在1987年以晶圓代工模式加入半導體產業。

中央社引述施振榮說，當時哈佛商業評論（Harvard Business Review）上有一篇文章，講述未來將出現不會做電腦的電腦公司（Computerless computer company）、沒有晶圓廠的半導體公司（Fabless semiconductor company）。

他進一步表示，這篇文章一出來，全世界唯一反對的就是英特爾。

隨著30年產業發展，施振榮認為，當時的半導體霸主英特爾也從「領先很多很多」，變成今天相對落後台積電。

施振榮說，台積電在對的模式下，將三流技術慢慢往二流推進，到現在是一流之上，而台灣在大趨勢下最重要的特色就是彈性與速度。

他也認為，英國安謀（ARM）打敗英特爾處理器的原因就是設計，僅靠授權就能勝出，顯然生態已逐漸改變，「可以看見未來型態跟我們過去，真是有所不同」。

此外，施振榮將卸任台積電董事，他在會前受訪表示，自己在台積電獲益良多，也盼能對台積電有所貢獻，現在的他每天都忙，找新的事情做。