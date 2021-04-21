全球百大創新機構台灣5家入選 排名第3僅次美國、日本

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 科睿唯安昨(20日)公布2021年全球百大創新機構報告，台灣上榜機構包含5度入選的工研院、也多次入選的鴻海、廣達，以及首次入選的華碩、金寶一共5家機構，僅次於美國的42家及日本的29家，與韓國並列第三。

根據中央社，國際專業資訊服務提供業者科睿唯安(Clarivate)的全球百大創新機構報告，會依照發明數量、專利影響力、專利獲准率、專利組合國際化程度四大指標，追蹤全球各個機構的創新程度。

今年上榜的台灣機構包括工業技術研究院、鴻海科技集團、廣達電腦、華碩電腦，及金寶電子。其中工研院蟬聯5年榜上有名，鴻海連續4年入榜，廣達則連續3年，華碩、金寶首次進榜。

聯合報指出，科睿唯安台灣總經理范永銀表示，因應大環境波動，復甦經濟和驅動成長的創新力在今年極為關鍵。台灣的獲選機構普遍在影響力指標上擁有佳績，展現台灣機構的研發實力與能量。

而今年數據分析顯示，工研院、鴻海及廣達均持續強化其在國際市場的佈局，華碩及金寶則是在專利獲准率上顯著提升，因而躋身百大行列。

對於首度入選全球百大創新機構，華碩與金寶都強調創新轉型。根據中央社，華碩共同執行長許先越表示，內部已成立創新發展統籌的相關單位，鼓勵員工進行創意發想。金寶總經理陳威昌則說明，公司原以代工業務為主，後來發展研發創新，自2014年開始，就陸續握有1,000多件專利，並持續朝向專利國際化發展。