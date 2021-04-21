戲好月圓配三好 精緻歌仔戲一連三天新莊上演

新北市早年曾有不少劇團設立， 三重區亦曾居住大量歌仔戲從業人員，是僅次於台北大稻埕的「 戲窟」。雖然近期因防疫衝擊表演藝術生態，表演團體演出減少， 但仍有不少愛好歌仔戲者致力推廣。新北市政府文化局為推廣傳統藝 術，讓有心推廣歌仔戲的本市劇團有登臺演出機會，特於今( 110)年4月30日至5月2日推出「 新北市社區歌仔戲推廣計畫－戲好月圓配三好」，邀請「 水月演劇社」、「臺北傳統戲劇團」、「雲水戲劇工作坊」一連三天 在新莊文化藝術中心演藝廳演出，就是要讓喜歡歌仔戲的您看得開心 又過癮！

新北市政府文化局表示，歌仔戲是發源臺灣本土的劇種， 也是百年來臺灣住民最重要的民間藝術之一；此次邀請的「 水月演劇社」、「臺北傳統戲劇團」及「雲水戲劇工作坊」都是在地 方長期推廣歌仔戲藝術，於各區廣集愛好者，從組訓、排練到演出， 在社區中帶領藝文風氣，打造一方藝文樂土， 對傳統戲曲的振興及推廣，有著相當深遠的影響。

「戲好月圓配三好」由水月演劇社的《重逢》，在4月30日(五) 19:30首登場，演出被老舊觀念束縛的寡婦， 因奇妙的重逢而改變人生的故事；5月1日(六)19:30由臺北 傳統戲劇團帶來《陰陽配》，且看人鬼相遇， 如何成就兩對美好姻緣；5月2日(日)14:30則由雲水戲劇工 作坊壓軸上演《君臣奇緣》，演出孟麗君為愛女扮男裝、 當上丞相卻又被皇帝追求的曲折故事。

「新北市社區歌仔戲推廣計畫－戲好月圓配三好」三場精采演出，歡 迎市民朋友於4月24日（六）上午9時起至「新莊文化藝術中心」 服務臺、「新北市藝文中心」B1服務臺或上午9時30分起至「 府中15新北市動畫故事館」1樓服務臺現場索票， 敬請把握難得機會！演出洽詢：新莊文化藝術中心、電話：(02) 2276-0182分機101或逕上文藝中心網站http:// www.xacac.ntpc.gov.tw 查詢。

照片來源：新北市政府文化局提供