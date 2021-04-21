新北校園多元文化週特色活動起跑　親師生展現在地國際化新力量

新北市教育局4月19日至30日於各校推動「多元文 化週」活動，為「2021新北市多元文化節」相關系列活動。新北 長期推動多元文化，各校發揮創意使校園角落充滿異國風，帶給學生 新奇特殊的感受熱鬧非凡。教育局也鼓勵學校將多元文化融入課程， 藉此學習認知不同族群的文化及各式面貌，彼此尊重與欣賞， 並合作共好的理念。

教育局指出，多元文化週活動以「多元體驗、多語共學」為主題， 推出「以文化體驗學語言、從學語言感受多元文化」 的各種課程與活動。其中有舉辦多元文化繪本或主題閱讀特展， 如新埔國中的美國印象或平溪國中的移工議題書展； 也有闖關遊戲結合各國特色文化及節慶， 如泰山高中辦理慕尼黑啤酒節、崇光女中復活節尋蛋。

在音樂方面，學生能藉由口簧琴、擂鼓、森巴鼓等特色樂器， 聆賞異國旋律與音樂；另有藉由社區走讀與互動， 如蘆洲國中前往古宅進行踏查及闖關、 林口國中與市集商家進行對話， 讓學生對各國文化背景脈絡有更深一層的認識。此外， 也有學校用不同語言的小王子繪本導讀學習、 與姊妹校或國際友伴進行視訊交流，而樹林高中則培養校內英語新聞 主播並養成關懷國際事務的涵養，提升學生多元文化視野。

此外，9所國際文教中心共辦理12場一日遊學及到偏鄉體驗活動， 文山分區國際文教中心大豐國小帶領在台交流的烏干達學生前往和平 國小分享泰雅族紋面元素彩繪在非洲面具，和平國小許沛穎同學開心 的表示，除了欣賞彩繪面具，大家示範用柚子製作清潔液， 讓烏干達學生未來可以帶回非洲保「柚」平安，真是特別又難忘的交 流。

裕民國小將印尼傳統樂器「昂格隆」及皮影戲偶帶到東山國小，以印 尼語教學、玩樂器及操作皮影戲偶進行跨校交流， 東山國小皮影戲偶改編越南傳統故事用越南語演出， 所有學生賣力表現PK皮影戲。東山國小學生吳婷羽表示， 為和印尼皮影戲互別苗頭，大家勤奮練習越南語和操偶的技巧，超級 好玩的。

教育局表示，新北巿提供學生從在地化、 生活化與國際化的真實生活情境去認識欣賞不同文化，此次特別拍攝 多元文化週影片，透過樂舞、布袋戲、藍染、 香料飯等讓民眾感受閩、客、原、新等文化。影片連結可於「新北學 bar」臉書、「國際新民in新北」臉書取得，或至新北市教育局 YouTube頻道(https://www.youtube. com/watch?v=C5EkPH5dZGk)， 感受新北市多元新力量。

國際文教中心-大豐國小帶領烏干達學生到偏鄉學校交流，孩子開心互動。(照片來源：新北市教育局提供)