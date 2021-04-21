注腳雙溪春季限定 雙溪美景配美味

「注腳雙溪工作室」推出「淡蘭走春·雙溪養生」 季節限定體驗遊程，邊品嚐創生飯包邊欣賞貂山春色， 再搭配就地取材的芒草編藝，深度體驗雙溪之美!

注腳雙溪工作室負責人簡淑慧國中畢業後即到外地求學， 卻對家鄉有濃厚的情懷，高中畢業後即加入在地「綠溪青年服務隊」 志工行列，以回饋家鄉為人生志業。 於金車基金會公益組織工作十多年後，返鄉成立「注腳雙溪工作室」 ，透過深度導覽的方式帶領遊客走讀淡蘭古道文化認識在地農產業， 也兼任雙溪高中社團講師，推動可食地景及烹飪等食農教育， 讓學生對雙溪能夠深入了解進而產生情感。 去年更和新北市政府農業局合力開發好吃又好玩的「淡蘭創生飯包」 ，採用在地有機友善食材製成，養生又美味!

注腳雙溪推出「淡蘭走春·雙溪養生」一日體驗遊程， 帶著創生飯包，走在淡蘭古道上，一邊品嚐在地美味， 一邊體驗雙溪八景之一的貂山春色，本次遊程更推出季節限定體驗， 邀請在地草編師傅同行，在賞芒秘境中，跟著師傅就地取材， 將芒草編製成草船。簡淑慧表示，透過與農業局合作開發的「 淡蘭創生飯包」，將在地美食分享給來到雙溪的旅人， 同時結合當地獨一無二的美景，讓遊客一邊用眼睛欣賞雙溪的美景， 一邊以味覺品嚐在地美食，用心感受這個小農村的美好， 以行動支持在地有機友善產業鏈。

農業局表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦， 農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過觀光、 藝術及廚藝來整合加值，開創雙溪優質農產品的通路， 也符合本局目前力推的美味農業概念，形成事業及產業， 加上與在地學校及社團的合作，深耕培養對土地的情感， 吸引人口返鄉，達到農業創生的目標。欲報名參加「淡蘭走春·雙溪 養生」體驗遊程，請至報名網站(shorturl.at/ swS36)，報名自即日起至110年5月1日止，額滿為止， 詳洽注腳雙溪簡淑慧，電話0919274098，FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/ Shuangxiculture.workshop/)。

照片來源：新北市政府農業局提供