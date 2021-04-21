土地銀行「花靚-畫境 劉繼蘭油畫個展」繽紛登場

土地銀行繼一系列畫展深獲好評後，盛情邀請劉繼蘭老師自本(110)年4月21日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「花靚-畫境 劉繼蘭油畫個展」。

劉繼蘭老師畢業於國立藝專美工科、國立臺灣藝術學院工藝系，於2000年進入龐均畫室，追隨龐老師和籍虹老師展開11年習畫生涯，當時對龐均教授的畫作震撼無比，無論是色彩、構圖、線條、氣韻等等都令人懾服。同時也承襲了印象派畫風，著重物體與光影的變化，根據觀察和感受表現色彩、明暗、冷暖與對比之間的關係， 一把畫刀和數種顏色的調和， 構成每一幅作品，少了畫刀的冷硬和銳利，卻增添了色彩的純淨和鮮明，以畫刀展現畫面韌度與張力，堆疊出色層肌理，更覺豐富。

劉繼蘭老師覺得繪畫和旅遊是人生最快樂的事，畫畫是一種喜好、旅遊是一種調劑，藉著旅遊寫生，一方面培養觀察力亦同時拓展視野，沉浸在大自然的懷抱中，悠遊於繪畫的天地裡。劉老師用畫筆寫日記，只畫令人感動的事物，無論是靜物或風景都記錄著當時的悸動和情懷，將瞬間的意念以色彩呈現，留下時光的軌跡。作畫的過程是一種享受與釋放，內心充滿著幸福感。畫牡丹，除了形的掌握，更難在如何表現薄如蟬翼。層次豐富的牡丹花瓣，尤以冷硬的畫刀，詮釋出牡丹的雍容華貴、風姿綽約，技巧和色彩的運用是一項挑戰。而風景寫生則以扎實的結構和色層形成體積感和空間感以及色、光的變化。

此次共展出劉老師約四十幅作品，以風景寫生、牡丹、靜物為主，誠摯邀請喜愛美好事物的各界先進一起感受這場充滿陽光、喜樂、正能量的藝術饗宴，竭誠歡迎大家蒞臨觀賞指教。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，本展次自本(110)年04月21日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時(免費參觀，例假日不開放)，110年05月12日中午12時卸展。