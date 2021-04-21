多送出一雙鞋就多保護一個非洲童 歐肯傢俱投入鞋槓志工舊鞋救命活動

志願服務已經成為社會的潮流， 企業志工也逐漸蔚為風潮，企業體紛紛提倡企業社會責任(CSR) 。新北市政府社會局為鼓勵在地企業實踐企業社會責任， 今年度再度委託新北市志願服務推廣中心辦理「一企趣服務」 體驗活動，以客製化規劃符合企業有興趣且容易上手的服務， 誘發更多企業對社會公益的熱情與關注。 知名品牌歐肯系統傢俱在志推中心媒合下，以「鞋槓志工･ 舊愛永存」為主軸，在副理彭維安揪團下， 共有30位員工到社團法人舊鞋救命國際基督關懷教會泰山伯利恆倉 庫，進行二手鞋包的分類整理與清潔， 親自體驗在堆積如山的鞋塔中，如何整理打包，以遠送非洲， 讓非洲學童可免於可怕的「沙蚤」疾病。

國際基督關懷教會代表黃雅柔表示，非洲撒哈拉沙漠以南， 有超過百萬學童因沒鞋可穿，在上學途中飽受沙蚤侵蝕和威脅， 有的學童甚至因此而喪命，因此國際組織發起「舊鞋救命」的活動， 除捐贈舊鞋等物資外，也透過教育協助當地偏鄉學童自立脫貧。

歐肯傢俱志工分為檢查、裝袋、搬運及拆箱共4組工作線， 雖然天氣炎熱也絲毫不減大家的熱情， 心想多整理送出一雙就多保護一個非洲孩童，半天下來， 共整理了150袋、1,200公斤，可謂成果豐碩。 擔任歐肯傢俱的會計余美芳表示， 公司非常鼓勵員工在工作之餘投入志願服務， 不僅付出參與公益有成就感，在服務過程中也促進員工彼此的情感， 最重要的是要愛物惜物，若家中有少穿甚至沒穿過的的鞋子， 也能捐出給「舊鞋救命」。

新北市政府社會局長張錦麗表示，透過客製化的志工體驗服務， 增進企業投入服務的多元化，尤其企業主管帶頭做志工， 不僅能凝聚員工的向心力，更能提升企業的公益形象和文化， 有意者可與新北市志推中心聯絡，服務專線29819090。