【蘋果2021新品發表會】追蹤器「AirTags」初次亮相！iPhone、iMac新色登場

蘋果這次的春季發表會更新了藍牙追蹤器 AirTags 、全新 iPad Pro、多色可選的 iMac、紫色 iPhone 12、... 蘋果這次的春季發表會更新了藍牙追蹤器 AirTags 、全新 iPad Pro、多色可選的 iMac、紫色 iPhone 12、以及 Apple TV 4K。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）蘋果春季發表會於今(21日)登場，傳聞已久的藍芽追蹤器 AirTag 終於向外界曝光，夢幻紫iPhone、七色iMac、Apple TV 4K、新iPad Pro也接續亮相，可說是驚喜不斷。

藍牙追蹤器 AirTag 初亮相，愛馬仕(Hermès)皮革聯名超吸睛

這次的發表會最受矚目的焦點，不外乎是尚未發表前就受到高度關注的新品 AirTag。這款藍芽追蹤器的重量僅11克，卻支援 IP 67 防水功能，並帶有 U1 晶片，電量也可持續使用超過一年。

透過AirTag，用戶可在iPhone內建的「尋找」APP 中，針對鑰匙、錢包等不同物品，為個別 AirTag 取名，以方便定位。在尋找時，AirTag 的內建音響也可播放聲音協助用戶判斷物品。

AirTag 的吊掛配飾有多種選項，除了有不同的材質與顏色可供選擇，這次更推出愛馬仕(Hermès)皮革聯名款，讓 AirTag 搖身成為高質感小物。此外，蘋果更提供 AirTag 的客製化服務。用戶若透過官網訂購AirTag，可以免費刻字或是選擇高達31種不同的 emoji 刻印。

根據官網資訊，AirTag 將於4月30日開賣，單個售價為29元美金，4個一組售價為99元美金。

蘋果新品 AirTag 於發表會中首次亮相。(圖/Apple)

用戶可利用「尋找」APP，搭配AirTag找尋物品。 (圖/Apple)

大膽玩色彩！夢幻紫iPhone12、七彩iMac點亮產品發表會

薰衣草般的夢幻淡紫色是這次蘋果推出的 iPhone 新色，不過只有提供給 iPhone 12 以及 iPhone 12 mini。至於全新的 iMac，則有七種顏色可供選擇，分別是藍、綠、粉紅、銀、黃、橙、紫。

不只是外觀更新，iMac 的軟硬體系統也更加升級。根據科技媒體蘋果仁的報導，全新的 iMac 配備了全新的 1080p 視訊鏡頭、三麥克風陣列與六揚聲器系統。隨附的鍵盤除了可以搭配 iMac 的顏色，也支援 Touch ID。

根據官網資訊，最新 iMac 的最小容量為 256G，台灣售價 39,900起。

全新推出的紫色 iPhone12。(圖/Apple)

全新的 iMac 有七種顏色可供選擇。(圖/Apple)

Apple TV 4K搭配觸控遙控器，創造 更高格局的觀影體驗

這次的 Apple TV 4K 搭載 A12 仿生晶片，可以提供更順暢的播放體驗，同時支援「杜比視界」以及「杜比全景聲」，給予用戶獲得影院級的觀看感受。

除此之外，全新的遙控器配備有點觸式的觸控板，滑動就可以精準操控想看的內容。全新設計的Siri控制器，也能讓iPhone、iPad和電視無縫連結，讓串流更方便。其他像是畫面色彩、細節或是設定簡易性都獲得了全面提升。

根據官網資訊，Apple TV 4k 的兩種容量為 32 GB及64 GB，價格分別是 5,590元及 6,190元。

Apple TV 4K。(圖/Apple)

Apple TV 4K 觸控遙控器配備。(圖/Apple)