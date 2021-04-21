AZ疫苗公費族群擴大到第五、六類！23日起軍警長照人員可接種

4月23日起，開放第五及第六類公費對象接種接種AZ疫苗，包括警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統人員與受照顧者... 4月23日起，開放第五及第六類公費對象接種接種AZ疫苗，包括警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統人員與受照顧者等。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導） 中央流行疫情指揮中心今（21）日指出，4月23日起，開放第五及第六類公費對象接種接種AZ疫苗，包括警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統人員與受照顧者等。

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指揮中心表示，考量維持治安等社會機能工作者，與維持長照社福機構與社福照護系統運作之工作者及住民，皆為武漢肺炎（COVID-19）高感染風險或感染後容易產生嚴重併發症之族群，自4月23日起，開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統之人員與受照顧者等接種計畫所列第五及第六類實施對象接種COVID-19疫苗。



指揮中心說明，自23日起，第五類對象可至全台(含離島)174家接種醫院的預約網址或服務專線，預約COVID-19疫苗接種事宜，並依預約時間日攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。而社福照護系統之人員與受照顧者等第六類對象，將由地方政府衛生局協助規劃安排接種事宜。



指揮中心提醒，民眾於疫苗接種前，應與醫師討論評估相關風險後再接種；接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。此外，由於服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後停藥至少28天；如接種疫苗後14天內，出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫告知疫苗接種史，以釐清病因，儘速診治。

而在國內疫情方面，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4例境外移入確定病例，自斯洛伐克(案1080)、印尼(1081)及菲律賓(案1082、1083)入境。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,082例確診，分別為964例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,038人解除隔離、33人住院隔離中。