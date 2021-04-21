歐洲搶廢食用油做生質油 研究：沒有更環保

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）長久以來，如何減少交通運輸領域的排碳都是各國政府重要的課題，由於在歐洲炸油等烹飪用油廚餘最後會被視為固體廢棄物，理想上若還能被再利用成為生質能源可望降低碳排，英國和歐盟各國也因此從外部進口大量的廢食用油(UCO)進行開發，不過最近的研究卻顯示，因為一些因素，這種油可能也沒有比較環保。

一般而言，生質燃油是由普通的石化燃料與植物、蔬菜製成的油類調和而成，最常見的是用大豆油和棕櫚油進行混合，而理論上，由於製成油類的植物可以被重新種植，且生長過程中又可以吸收更多二氧化碳，代表他們一定程度上可以「抵銷」汽車使用時排放的碳，這讓廢食用油的需求大增。

然而，歐洲運輸環境聯合會(Transport and Environment)最新的報告發現，自從2014年開始，由廢食用油製成的生質燃油年年增加，至今需求已躍升40%，全球已出現供不應求的狀況，歐洲更是有超過50%的廢食用油是從國外進口而來，嚴重壓縮到這些廢食用油原本的用途，迫使原本大量使用廢食用油的產業轉向其他的油類。

在中國、泰國、印尼和馬來西亞等地，廢食用油本來用於畜牧產業，不過這些國家近年已改將廢油出口，2019年光是馬來西亞就出口了9千萬公升的廢油至英國與愛爾蘭，相當於該國每個人就要生出3公升的油用於出口，相較之下，有7千萬人口的泰國卻僅能收集500萬公升的廢油，馬來西亞的比例十分驚人。

曾任聯合會低碳汽車夥伴(The Low Carbon Vehicle Partnership)負責人的Greg Archer指出，廢食用油供不應求讓其價格高升，原本的使用者大多會轉用便宜的棕櫚油，這代表歐洲大量收購廢食用油反而間接促成了東南亞地區砍伐更多原生林來種植棕櫚樹。

除此之外，報告也質疑，因為廢油價格高於棕櫚油，也有業者大量破壞森林以生產低價棕櫚油來充當廢油賣出的可能性，而廢油必須從亞洲經過長途運輸才能抵達歐洲，則衍伸出製造過多碳足跡的問題，隨著航空與海運業也正考慮轉而使用生質燃油，這個問題未來只會更加嚴重，亟需全球的重視。