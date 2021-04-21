5歲女童染細菌性腦膜炎 引發敗血性休克 皮膚爆紫斑需清創

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）五歲女童突然莫名持續性高燒、活動力差、咳嗽、流鼻涕與腹痛嘔吐，短短一天還出現敗血性休克、腎衰竭情形，緊急轉入加護病房救治，住院期間，女童也因為全身瀰漫性凝血功能異常造成紫斑，後期皮膚出現多個傷口潰爛，小小年紀就得忍受清創治療。小兒感染科主任林千裕表示，經檢查女童感染流行性腦脊髓膜炎，在臨床個案中，4歲以下嬰幼兒佔比超過3成，由於嬰幼兒早期症狀多不典型，一旦延誤治療，死亡率可高達5成。

流行性腦脊髓膜炎高風險地區地圖。（圖／台灣兒童感染症醫學會）

無症狀帶原者成校園群聚隱患！出現『4』大症狀未就醫，24小時內2人即有1人死亡！

根據統計，全球每年約有超過200萬人遭受腦膜炎危害，近30萬人死亡 ，因併發症而生活失能人數高達50萬人 。目前正以中東、非洲等地為高盛行區，每年平均奪走數千條人命。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行腦脊髓膜炎因無症狀帶原比例高，也曾於台灣大流行過，高峰時期每年約有300人確診。

邱南昌進一步說明，流行性腦脊髓膜炎為一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，主要好發於晚冬至早春之間(約每年11月至隔年4月)。透過接觸無症狀帶原(菌)者的鼻咽喉分泌物或飛沫傳染，潛伏期約2至10天，一旦流行時，無症狀帶菌率可高達5-10%，若長時間或密切與帶菌者接觸，其接觸者發病機率為一般人的500-800倍。

此外，一旦帶原者免疫力低下或接觸免疫力不佳嬰幼兒，極可能進展為嚴重腦膜炎敗血症。由於早期症狀多不具特異性，易與流行性感冒、肺炎等混淆，當民眾出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等『4』大症狀，應提高警覺。

嬰幼兒又因囟門未閉合，症狀更為不典型，若未能即時確診、接受治療，24小時內死亡率高達5成；就算即刻治療，每7個病患中即可能有1人死亡，家長們須特別注意！

流行性腦脊髓膜炎424口訣。（圖／台灣兒童感染症醫學會）

嚴重敗血症死亡近4成，每3位倖存者就有1人恐面臨『4』大併發症！

新竹馬偕紀念醫院小兒感染科主任林千裕補充，患者中約有5%-20%1病患直接進展成嚴重腦膜炎敗血症，其死亡率近4成，且倖存者中每3人就有1人恐產生，如腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷、癲癇等『4』大嚴重併發症。根據疾病管制署統計顯示，臨床確診個案中，4歲以下嬰幼兒占比超過3成，一旦感染，每10位孩童就有1名終其一生將受嚴重併發症影響 ！

林千裕提醒，嬰幼兒腦部仍處於發育階段，當重要的生命中樞受到腦膜炎雙球菌損害，若影響到運動區，孩童即可能出現走路不穩、行動不便甚至腦性麻痺；當傷害到語言、聽覺區，即會影響說話能力、聽力喪失；倘若侵害到呼吸中樞，孩童恐無法維持呼吸功能，甚至需要氣切、一輩子使用氧氣設備等，對幼兒與其家庭終其一生影響深遠。

林主任強調，以新冠肺炎為借鏡，面對這個重症度更高的敵人，家長千萬不可輕忽大意，一旦出現『4』大症狀，包含發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差，應即早就醫！同時落實個人良好衛生習慣與咳嗽禮節、避免長時間處於密閉擁擠空間，若家有幼兒或計畫前往主要盛行地區，經由醫師評估後，可自費接種疫苗，提升保護力。