從國外紅回台灣！「貢茶」獨家初戀系飲料 滿足台日韓消費者挑剔味蕾

台灣的國寶級飲品－珍珠奶茶在國外掀起一股風潮；而深受日韓年輕族群熱愛的貢茶，近期亦積極回歸台灣，讓許多茶粉能重溫經典奶蓋霸主的滋味，無法抵擋的浪漫口感，準備收服你的味蕾！

口感多變的奶蓋系列 味道能清爽也能濃郁

自2017年在韓國首推即熱賣超過百萬杯的「奶蓋草莓寶石拿鐵」，是貢茶獨家研發的水果珍珠系列；如寶石般圓潤飽滿的草莓珍珠，讓人每一口都能吃到草莓的酸甜滋味，搭配嚴選茶湯結合口感香濃順口的戀職人鮮奶，再佐以貢茶招牌奶蓋，酸中帶甜、甜裡又微鹹的完美滋味，就像讓人重溫初戀的感覺！

而「奶蓋茉香綠茶」則是貢茶的另一經典代表作品！以高品質茶湯為底，覆蓋獨家濃郁鹹甜奶蓋，可以品奶、品茶、品奶茶，將飲料提升到另一個層次，經典滋味擁有三重享受！

台灣崛起的珍珠紅茶拿鐵 日韓也為之瘋狂

讓日韓年輕族群也都為之瘋狂的排隊商品，正是百喝不膩的「珍珠紅茶拿鐵」；追求最高品質的貢茶，從茶葉的挑選製成，到門市飲料的調配，嚴選茶湯結合百分百國產的戀職人鮮奶，加上晶瑩飽滿又Q嫩的珍珠，香醇濃厚的滋味獨具一格。

貢茶希望持續推動「茶」時尚化與全球化，立志將台灣獨有的手搖飲文化傳遞到世界各地。在美好的春日時節裡，就讓充滿酸甜口感、初戀氛圍的手搖飲，滿足你挑剔的味蕾吧！