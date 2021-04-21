【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕

武漢肺炎AZ疫苗自費接種21日開打，前往新北市亞東醫 院接種的民眾洪先生（左）表示，比起罹病，雖有副作 用之虞，相對更有保障。 武漢肺炎AZ疫苗自費接種21日開打，前往新北市亞東醫 院接種的民眾洪先生（左）表示，比起罹病，雖有副作 用之虞，相對更有保障。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）武漢肺炎AZ 疫苗自費接種今（21）日開打，全台31處接種院所預約踴躍，包括新北、新竹、台中、屏東等多縣市都已預約額滿。亞東醫院一早8點半開打，搶頭香的洪先生表示，疫苗雖有副作用之虞，但比起染疫，接種後相對更有保障。

【台灣1萬劑AZ自費疫苗】19日開放預約 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約

中央流行疫情指揮中心今天起釋出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津牛津AZ疫苗，供給1萬位有出國工作、求學需求的民眾自費接種，只要支付每劑新台幣500元至600元掛號費、診察費等費用即可接種，至於疫苗處理成本由國家支付。

截至昨（20）日下午4點統計，自費疫苗接種首4天，全台已有3802人預約，指揮中心並更正表示，日前釋出1萬劑疫苗給5000人用為口誤，正確是提供給1萬人使用。

新北市設有旅遊醫學門診的COVID-19疫苗接種專責醫院據點，包括亞東紀念醫院、台北慈濟醫院2家醫院，共440個名額全數預約額滿，不接受現場掛號。

綜合媒體報導，亞東醫院的首位施打者洪先生表示，因5月起必須前往多個國家工作，即便國內外傳出對AZ疫苗副作用的疑慮，但比起感染的機會，打疫苗還是比較安全。他認為，台灣開打的時間的確慢了一些，希望施打第二劑後，政府能縮短出入境居家檢疫的時間。

51歲詹先生因從事貿易工作常常得出國，8月份也即將前往美國參展，因此一開放自費就來台北慈濟施打。

對於是否擔心副作用，詹先生說，每種疫苗都有可能會有副作用，但相較出國染疫得到重症的機率，副作用還比較低，因此考量後還是決定施打，未來則希望家人都可以施打。

一大早預約民眾擠在1樓急診COVID-19疫苗接種專區等候報到，把候診間擠得水洩不通，現場還有好幾位外國人，一位來自澳洲的律師羅賓遜，因經常要往返台、澳兩地，老是要隔離十分不方便，剛好這次人在台灣，聽說開放自費施打，價格也貴，他就近來台北慈濟醫院施打疫苗。