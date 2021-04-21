海洋垃圾成藝術品！愛衝浪外國人淨灘喚環保減塑　臺虎精釀打造台北海島酒吧

臺虎精釀與臺灣得福合作，回收再製海灘上百斤的垃圾打造多件藝術裝置，喚醒海洋環境保育議題盼減少塑膠污染。(圖/臺虎精釀) 臺虎精釀與臺灣得福合作，回收再製海灘上百斤的垃圾打造多件藝術裝置，喚醒海洋環境保育議題盼減少塑膠污染。(圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 臺虎精釀與臺灣得福合作，回收再製海灘上百斤的垃圾打造多件藝術裝置，喚醒海洋環境保育議題盼減少塑膠污染。

世界地球日(22日)即將到來，臺灣得福（Taiwanderful Recycle Co.）將海灘上幾百斤的海洋塑料、漁網等海岸垃圾，回收臺虎精釀釀製啤酒時使用的麥芽尼龍袋，重製而成的藝術品巧妙結合臺虎精釀Driftwood 西門町的海島設計。

臺虎精釀於2017年打造 Driftwood 西門町時，選用台東等地的漂流木為主要材料進行裝潢，搭配茅草、竹籠等營造出輕鬆的海島酒吧氛圍；此次，Taiwanderful用漁網、塑膠垃圾再製成臺虎 Logo、浪板，拉酒的把手則是用臺虎提供的麥芽尼龍袋製成，打造出數十件結合酒吧的藝術品，展示自然環境保育等議題。



Driftwood 西門町 (圖/臺虎精釀)



回收漁網、塑膠垃圾再製成臺虎 Logo(圖/臺虎精釀)

臺虎團隊在一個巧合下認識Taiwanderful創辦人Tyler Kaplan及Joshua Campbell，雙方對淨灘、海洋塑料的議題有著強烈的認同感，相談甚歡下因而有了「袋子換啤酒」的共同企劃展開，在當時可謂是種相當創新的淨灘方式，鼓勵許多民眾加入淨灘的行列，相當受歡迎，也讓更多人暸解環境的保護其實很簡單。

Joshua說，「我們的藝術作品並不能真正解決問題，但我們認為或許真正能解決問題的方式在於人與人之間的連結，當大眾認知到問題的存在，進而探討解決。」



Tyler Kaplan(左)及Joshua Campbell(右)(圖/臺虎精釀)



(圖/臺虎精釀)

研究顯示，每年有上千萬噸塑膠垃圾被倒入全球海洋環境，這些塑膠垃圾大部分是寶特瓶、塑膠袋、吸管等，這種不可破壞的物質更是擾亂食物鏈的最大殺手，並且這些危害最終還是會回到人類的身上，儘管如此，每天製造出的塑料只增不減，而全球只有約5％的塑膠類產品能夠得到有效回收，因此 Taiwanderful 希望以自身的力量投入，讓更多人看到解決塑膠回收的可行性。

定居在台灣東部的泰勒·卡普蘭（Tyler Kaplan）、約書亞·坎貝爾（Joshua Campbell）因熱愛台灣而落地生根，希望能以自身在美術、手工藝的長才，及對海洋的熱情，共同為這片土地貢獻一己之力。鄰近花東海邊，熱愛衝浪的 Joshua 和 Tyler，同時對於塑膠污染的嚴重性有著深刻的感受，於是捲起袖子投入資源回收的事業，將海邊撿回來的各式廢棄物創作成藝術品，藉由藝術來表達，讓大家正視日益嚴重的塑膠污染議題。

Driftwood 西門町

地址：台北市萬華區昆明街46號1樓

電話：02-2388-3699

粉專：https://www.facebook.com/driftwoodxmd/



臺虎提供大量尼龍袋，重塑成繽紛且具彈性的拉酒把手(圖/臺虎精釀)



清洗過後的漁網塑膠袋重製而成的水母裝置，與店內窗畫相呼應，彷彿整間店都徜徉在海洋裡(圖/臺虎精釀)