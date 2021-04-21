【人權勝利】美國非裔男子佛洛伊德遭壓頸致死案　陪審團裁決白人警官謀殺罪成立！

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）去年五月美國白人警官蕭文以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死，陪審團4/20裁決蕭文全部謀殺和過失殺人罪名成立，佛洛伊德的律師克魯普稱這項裁決是民權的劃時代勝利。

陪審團宣布白人警官全部罪名成立後, 兩位民眾分別手持佛洛伊德畫像(右) 與「黑人的命也是命」(左) 標語, 慶祝人權勝利 (美聯社)

蕭文謀殺罪名全部成立後，總統拜登告訴佛洛伊德的家人，這項裁決讓他「如釋重負」。拜登表示，這是美國對抗種族歧視的「巨大一步」，但「我們不能停在這裡」。

拜登在電視演說中表示，「系統性的種族歧視」是「美國靈魂的污點」，「現在是這個國家團結一心的時候了」。「一定會有人想利用此時的創痛情緒，那些煽動者或極端主義者對社會公義沒興趣，我們不能讓他們得逞。」

本身是民權律師的克魯普（Ben Crump）指出，這項裁決可能成為立法改革警方對待少數族裔方式的先例。

克魯普在推特推文表示：「對佛洛伊德（George Floyd）的家人而言，歷經痛苦贏得的正義終於來到。這項裁決是歷史的轉捩點，向執法問責的必要性傳達清楚的訊息。」

GUILTY! Painfully earned justice has finally arrived for George Floyd’s family. This verdict is a turning point in history and sends a clear message on the need for accountability of law enforcement. Justice for Black America is justice for all of America! — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021

他指出：「為非裔美國人伸張正義，就是為所有美國人伸張正義。」

蕭文（Derek Chauvin）在法庭聆聽裁決後還押候審，他可能為最嚴重的罪名二級謀殺被判最高40年徒刑。

在經過3週情緒緊繃的審訊，包括播放路人拍下的佛洛伊德遭壓頸致死影片後，陪審團19日晚開始審議對蕭文提出的三級與二級謀殺罪和二級過失殺人罪指控。

佛洛伊德之死去年夏天在全美各地掀起示威潮後，上週又有一名非裔青年萊特（Daunte Wright）在明尼阿波利斯市近郊的布魯克林中心（Brooklyn Center），誤遭執行例行路檢的女警槍擊身亡，再度引發群眾上街抗議警察暴力和種族不公。

佛洛伊德的律師克魯普也是萊特的律師。