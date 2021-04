【人權勝利】美國非裔男子佛洛伊德遭壓頸致死案　陪審團裁決白人警官謀殺罪成立！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)去年五月美國白人警官蕭文以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死,陪審團4/20裁決蕭文全部謀殺和過失殺人罪名成立,佛洛伊德的律師克魯普稱這項裁決是民權的劃時代勝利。

陪審團宣布白人警官全部罪名成立後, 兩位民眾分別手持佛洛伊德畫像(右) 與「黑人的命也是命」(左) 標語, 慶祝人權勝利 (美聯社)

蕭文謀殺罪名全部成立後,總統拜登告訴佛洛伊德的家人,這項裁決讓他「如釋重負」。拜登表示,這是美國對抗種族歧視的「巨大一步」,但「我們不能停在這裡」。

拜登在電視演說中表示,「系統性的種族歧視」是「美國靈魂的污點」,「現在是這個國家團結一心的時候了」。「一定會有人想利用此時的創痛情緒,那些煽動者或極端主義者對社會公義沒興趣,我們不能讓他們得逞。」

本身是民權律師的克魯普(Ben Crump)指出,這項裁決可能成為立法改革警方對待少數族裔方式的先例。

克魯普在推特推文表示:「對佛洛伊德(George Floyd)的家人而言,歷經痛苦贏得的正義終於來到。這項裁決是歷史的轉捩點,向執法問責的必要性傳達清楚的訊息。」

GUILTY!

Painfully earned justice has finally arrived for George Floyd’s family.

This verdict is a turning point in history and sends a clear message on the need for accountability of law enforcement. Justice for Black America is justice for all of America!