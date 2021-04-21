〈時評〉美中之間 台灣選那邊站？

繼美國川普政府衛生部長阿札爾、國務院次卿克拉奇先後於去年8、9月訪台，今年1月20日甫上台的拜登，也指派「摯友」前參議員陶德於4月14日率團抵台訪問（重要成員有曾分別擔任共和黨、民主黨政府副國務卿的阿米塔吉與史坦伯格）。在台、美雙方愈益熱絡接觸之際，中國則以戰狼之姿，軍機愈益頻繁侵入我西南航空識別區、艦艇更刻意跨越台灣海峽中線，對台灣進行另類接觸。

從敵友的觀點看：美、中分別對台灣（人）伸出的是友誼之手還是暴力之拳，昭然若揭！

再從文明的觀點看：訪台的美國現任官員或前政要，在拜會我政府相關單位部門，或跟朝野立委面對面意見交流時，有沒有謹守文明社會的作客之道？有沒有擺出一副我尊你卑的上國姿態？有類似當年來自中國芝麻官陳雲林們那種不可一世的「出巡」嘴臉嗎？有明示或暗示我接待單位要事先把「國旗」清理一空嗎？

最後，從人權的觀點看：美國當然不是人間天堂而有其缺點（如貧富不均、性別不平等），連中國詬病美國有種族歧視的問題，也沒聽到美國敢昧著良心否認「完全沒有」，而是毫不諱疾忌醫地在極力修補，朝「公平正義」社會前進！

反觀中國，逼採訪維吾爾族集中營內幕的外籍記者落荒而逃，好像不再有記者報導，就代表集中營不存在了？曾遭中國市場監管總局以反壟斷法裁罰182.28億人民幣（約800億台幣）的阿里巴巴，乖乖把錢交了還不夠，非再來一句「堅決服從」以示忠心不可，這和帝王時代，明明被貶謫流放，跪接聖旨時還要叩首「謝皇上恩典」一樣，人性尊嚴何在？

曾經貴為中國國務院總理的溫家寶，在書寫紀念亡母的文章中提及「我心目中的中國，應該是一個充滿公平正義的國家」，結果遭微信禁止分享，鳳凰網的轉載遭刪除，擺明在中國，「公平正義」是提都不能提、想都不准想的禁忌話題！

台灣（人）該選擇站在友善的、文明的、追求公平正義的美國那邊，過自由、民主、人權的日子？還是要站在充滿敵意的、粗魯野蠻的、摧殘人權、無視公平正義的中國那邊，過被宰制奴役、動輒得咎的卑躬屈膝日子？由但見中國權責富家子女競相移民美國，未聞美國權責富家子女起心動念移民中國，答案，還用說嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）