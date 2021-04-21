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南台灣高雄西子灣晨泳後•10餘人全身染惡臭油污　海洋保育署緊急吸油、追查來源

▲18日上午10餘名泳客上岸後，全身沾滿黑色油漬，即使用力沖洗、塗抹沐浴精用力抓破皮也難以去除。臉上大塊油漬還有惡臭。▲海巡署人員20日現勘發現水面零星油污有數個區塊，估計綿延水域約50公尺長。▲相關單位目前持續追蹤油污來源並釐清是否船隻排放等。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/21 09:11
10餘名泳客日前在高雄西子灣晨泳上岸後，全身沾滿黑油漬，一身油污花很大功夫才清洗掉，懷疑是無良船隻排放廢油。（民眾提供）中央社

10餘名泳客日前在高雄西子灣晨泳上岸後，全身沾滿黑油漬，一身油污花很大功夫才清洗掉，懷疑是無良船隻排放廢油。（民眾提供）中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 10餘名在高雄西子灣晨泳的泳客18日清晨上岸後，全身沾滿污黑油漬，不僅昂貴泳衣報銷，也因為去漬不易花了很多功夫才能洗掉，泳客紛紛飆罵，懷疑是無良船隻排放廢油

南台灣高雄西子灣晨泳後•10餘人全身染惡臭油污　海洋保育署緊急吸油、追查來源

全身又黑又臭的油污很難清掉, 也讓路人側目。（民眾提供）中央社

海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真20日表示，當天海巡署人員現勘發現水面油污是在西子灣靠近中山大學一帶的沙灘，還有南岬頭消波塊，零星油污有數個區塊，估計綿延水域約50公尺長。

經會同高市府海洋局、台灣港務公司、海巡署等人員清理，包括布設吸油索、撿拾油污塊及水域油污清理等，目前持續追蹤油污來源並釐清是否船隻排放等。

高雄市西子灣有美麗沙灘及適合游泳的水域，吸引不少人晨泳，數十年如一日，晨泳民眾多於清晨4時許就下水游泳。18日上午10餘名泳客上岸後，全身沾滿黑色油漬，即使用力沖洗、塗抹肥皂或沐浴精用力抓破皮也難以去油污，泳客飆罵前所未見的油漬，疑為船隻排放廢油。

中央社引述泳客說，連身泳衣數千元報銷就算了，洗不掉的油漬本想回家再清洗；但是臉上一大塊油漬還有惡臭，根本無法更衣，一旦上路只會嚇壞路人，所幸有未下水的泳客協助購買去漬清潔劑才得以解困。

當地民眾表示，當天清晨有聞到油漬味，不清楚油污是船隻排放或海漂而來，一整天的油味令人作噁，盼管理單位嚴防廢油排放，以免影響水域及生態。

南台灣高雄西子灣晨泳後•10餘人全身染惡臭油污　海洋保育署緊急吸油、追查來源
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