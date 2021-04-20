【台灣手機報稅神簡單】蘇貞昌：會買口罩就會報稅

財政部推出手機報稅教學影片 （圖片翻攝自YouTube ) 財政部推出手機報稅教學影片 （圖片翻攝自YouTube )

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）今年報稅不能再更簡單了！財政部首創手機報稅，並開放以行動門號身分認證登入，省卻沒有讀卡機的麻煩，行政院長蘇貞昌今（20）日在臉書上表示，會用手機買口罩，就會申報綜合所得稅。

五月報稅季即將來臨，財政部首度開放手機為報稅管道，並開放行動門號身分認證登入，申報人不需要下載應用程式，點開網頁即可報稅，省去額外使用讀卡機的不便。財政部也在官網與臉書上，提供教學影片與懶人包，為民眾答疑解惑。

根據財政部資訊，手機報稅有幾點要特別注意，3Ｇ以下的手機不能用於報稅，4G/5G手機皆可報稅。報稅過程要採用行動網路或Ｗifi連網都可以，唯使用「行動電話認證」者，認證過程請使用行動網路並關閉Wifi。

以「行動電話認證」與「行動認證TW FidO」登入需使用納稅義務人本人的手機，若要幫家人報稅，則要以「戶名＋查詢碼」登入。關於列舉扣除額，只能依下載的列舉扣除額明細申報，無法新增或修改。

另外，使用電腦版完成報稅者，無法用手機更正報稅。但使用手機報稅者，可以再透過電腦版更正。若需要更新配偶、撫養親屬、所得、扣除額、抵減金額、扣抵稅額，則必須使用電腦版。

民眾需特別注意，戶籍地址一經上傳申報後，就不得再更改，民眾需多加注意。

蘇揆也在臉書上表示，去年的口罩實名制讓大家輕鬆上網買口罩，更讓政府的資訊串聯更快更好，此次報稅民眾就能用手機認證、報稅，「只要你知道怎麼用手機買口罩，就會知道怎麼用手機報稅。」

財政部開放手機申報綜合所得稅，便利之餘，也需注意細節，手機報稅資料僅提供精簡版本，民眾如有增修列舉扣除額，或更改其他資料等需求，還需使用電腦版，或洽財政部獲取相關資訊。