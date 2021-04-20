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台灣也吃得到！麥當勞最狂聯名「BTS防彈少年團套餐」引粉絲暴動

麥當勞與韓國天團BTS合作推出聯名套餐，台灣6月9日起也吃得到，不過販售國名單中不見中國。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/20 18:10
麥當勞昨(19日)於官方推特上發布了一則貼文，圖片是由7根薯條拼成的BTS團體logo。（圖/台灣英文新聞）

麥當勞昨(19日)於官方推特上發布了一則貼文，圖片是由7根薯條拼成的BTS團體logo。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）麥當勞聯名餐驚喜不斷，繼饒舌歌手Travis Scott後，麥當勞即將與全球高人氣的南韓天團BTS（防彈少年團）合作，推出The BTS Meal，台灣6月9日起也吃得到！

麥當勞昨(19日)於官方推特上發布了一則貼文，圖片是由7根薯條拼成的BTS團體logo，並寫下「今年五月：The BTS Meal」，同時附上的Tik Tok影片中，則有BTS獻聲配音麥當勞主題曲的音樂，成功為五月即將推出的聯名套餐吸引到許多網路聲量。

根據CNN的報導，這款套餐內容包含成員愛吃的餐點，像是10塊麥克鷄塊、中份薯條，以及兩款全新的甜辣醬及肯瓊美式海鮮醬（Cajun Sauce），將於今年中陸續在49個國家推出聯名套餐。

在麥當勞公布的餐點販售名單中，5月26日開始由美國、澳洲、巴西以及加拿大等國家最先上市，而後是5月27日的南韓、新加坡，台灣則是要到6月9日才吃的到，不過此名單並不包含中國。

南韓天團BTS近期在歐美國家爆紅，不但奪下MTV歐洲音樂獎各大獎項，也曾三度拿下美國告示牌(Billboard)雜誌的最佳社群媒體藝人獎，更打敗魔力紅奪下「最佳團體獎」。甚至曾登上時代雜誌全球版封面，可以說是全球知名的國際天團。

台灣也吃得到！麥當勞最狂聯名「BTS防彈少年團套餐」引粉絲暴動

麥當勞即將於全球49國販售「The BTS Meal」。（圖/麥當勞Twitter）
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