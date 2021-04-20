歡慶60週年! 富邦產險推「富邦60 集字行樂」活動

為歡慶富邦集團成立邁入一甲子，富邦產險推出「富邦60 集字行樂」活動，邀請民眾加入會員玩「富邦安心GO!」 線上駕駛遊戲，完成蒐集「富邦產險生日快樂」字卡任務， 一同祝福富邦集團生日快樂，即可參與多重好禮贈獎活動， 還有機會帶走iPhone 12 mini等大獎。

富邦產險表示，富邦產險持續以保險專業致力永續經營， 透過研討會、客製化教育訓練課程，以及與大專院校建教合作等， 全面推動保險教育，今年適逢富邦成立60週年， 富邦產險推出一系列風險教育主題活動， 除針對幼齡兒童設計免費風險教育數位繪本《廚房裡的魔法》外， 亦針對所有喜愛遊戲的民眾推出「富邦安心GO!」駕駛遊戲， 透過簡單且趣味的寓教於樂駕駛遊戲，並結合多重獎項， 讓社會大眾認識行車風險及基本車險知識， 進一步提升風險意識與觀念。

富邦產險「富邦60 集字行樂」活動自即日起上線，民眾於活動期間內(2021/4/ 16~2021/6/30)加入富邦產險保好康會員，在「 富邦安心GO!」遊戲中蒐集「富邦產險生日快樂」字卡， 即可享有三重好禮，好禮第一重「首次體驗獎」， 每位玩家首次體驗遊戲後，即獲贈的LINE POINTS 10點，限量1萬份，數量有限要搶要快；好禮第二重「 單字直接抽」，在遊戲過程中，蒐集隨機出現的「 富邦產險生日快樂」等字卡，便可即時抽獎並兌換好禮，包含LIN E Points、超商虛擬商品卡、蛋撻及甜甜圈等；好禮第三重「 生日祝福直接抽」集齊一組八個字， 即可投入對富邦產險的生日祝福，獲得抽大獎iPhone 12 mini機會。詳細活動資訊請至「富邦60 集字行樂」活動網頁查詢 https://game.fubon.com.tw/。