整個五月都是孝親月！國泰萬怡MJ Kitchen 祭出超狂「買二送二」優惠！即日開放搶訂

母親節倒數中！趁著民眾正在尋覓母親節大餐該下訂哪間餐廳的同時，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen預告將於五月份推出全新義大利主題料理菜色外，更同步提前釋出五月孝親月超狂優惠－【爸媽用餐，我們買單】活動，凡於2021/5/1(六)～2021/5/31(一)間，預訂四人同行於平日(周一至周五)午、晚餐期用餐，每兩名成人可享至多兩位65歲(含)以上年長者用餐免費(用餐本人須出示身分證、健保卡、駕照或相關有效證明之證件，服務費另計)！午餐每組2,592元(原價4,752元)、晚餐每組3,072元(原價5,632元)，直逼半價、買二送二，省下近3,000元的優惠，通通由MJ Kitchen貼心幫爸媽買單，就是要幫民眾省荷包、安心帶父母吃好料！

五月孝親月除了祭出【爸媽用餐，我們買單】超低優惠折扣外，同時段另再加碼推出【滿千送200】活動，凡於MJ Kitchen用餐單張發票消費金額滿1,000元、即贈「面額200元MJ Kitchen餐飲優惠券」一張，滿2,000元即贈兩張，依此類推，優惠券可於下次消費使用，2021/6/1～8/31前皆可使用。活動特別拉長至整個五月，只為提供民眾更彈性安排用餐時段，快趁著這個五月好好犒賞爸媽，來MJ Kitchen吃buffet、享優惠！