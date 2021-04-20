【搶救生育率】 想生卻生不出 台灣每7對夫妻有一對不孕 生殖學醫籲放寬補助標準

（台灣英文新聞／醫藥組 台北採訪報導）台灣生育率全球倒數第一，為了搶救少子化危機，政府將催生政策擺在加碼育兒補助、提高（準）公共托嬰兒的容量等方面，但卻忽略了不孕症夫妻所面臨的困境。台灣製管嬰兒之父曾啟瑞感慨，台灣試管嬰兒著床率高居全球第二，擁有頂尖醫療團隊與技術，平實費用，但礙於人工生殖補助有諸多限制，5年只催生7名寶寶，接近「0成效」。

不孕年輕化、高齡求子負擔沉重 4萬不孕人口求補助

不孕症在台灣盛行率有15%左右，每年接受試管嬰兒療程的4萬例不孕人口仍有很多是一般受薪階級，但療程一次大約15至20萬新台幣，在無健保給付、更無法申請補助的情況下，幾次療程就讓財務負擔沉重，即使想要孩子也只能打退堂鼓，這對他們及家庭造成多大的遺憾，甚至婚姻蒙上陰影。

而我國人工生殖補助限制嚴苛，僅補助低、中低收入戶，自104年實施以來只有93件完成申請、52對完成核銷，其中只有15對成功受孕，最後只有7名新生兒順產，成效趨近0。

頂尖技術外國人搶著來 本土潛在不孕人口卻蹉跎5年

TFC臺北婦產科診所生殖中心院長胡玉銘補充，日本和新加坡都是全民補助，沒有排富條款。日本實施人工生殖補助後，人工生殖週期從2007年約4.4萬週期至今每年已超過44萬週期，今年也取消年收入730萬日圓（約210萬台幣）以下的補助限制，擴大至全部不孕家庭皆享有補助。

新加坡則限40歲以下最多補助3次、每次最多7,700新幣 (約16萬台幣，約療程的1/3費用)，來鼓勵育齡族群早點生。其實，對一般收入的家庭來說，按次數部分補助就可紓解他們的經濟壓力，並願意再試下一次機會。

反觀台灣針對低收入戶補助最高新台幣15萬，其他僅少數縣市規定補助1至2萬，唯一例外是金門縣補助8萬。

TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生提到，各國都紛紛藉由補助搶救生育率，但他們的生殖醫學產業可能面臨技術層面不足、法規不全或是機構與設備不足…。許多亞洲不孕夫婦，不畏辛苦也要跨海來台灣做人，因為台灣綜合評估起來CP值最高。」

拯救低生育率，台灣並非束手無策，卻未發揮自身優勢！

台灣著床率全球第二、僅次美國，擁有頂尖的醫療實力是首要優勢；一次試管療程平均費用為15至20萬元，也遠低於亞洲多數國家， 拯救低生育率，台灣並非束手無策，卻未發揮自身優勢！

台灣試管嬰兒之父、TFC創辦人曾啟瑞偕胡玉銘、何彦秉、王瑞生、林時羽、李怡萱、譚舜仁等名醫陣容共同呼籲，人工生殖補助應先穩住「願意生育的基本盤」。

過去「催生」只把絕大部分預算和心力放在生完小孩後的養育津貼，應該也從「想生」的角度切入，鼓勵那些因為經濟負擔而不能再試一次的不孕家庭，不應僅提供補助給低、中低收入戶。

另外，因應現代社會不少育齡夫妻在有限的時間、金錢及家庭照顧壓力之下延後生子計畫，TFC也建議，年紀大相對要嘗試更多次試管療程才能成功，除了期盼政府放寬人工生殖補助之外，現階段年輕夫妻還能先進行生育力檢測，並考慮提早凍卵、凍胚，掌握更多試管成功要素。