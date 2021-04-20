【不再有邊緣人】台灣國家級「地震警報」發布標準將統一　震度4以上地區就會收到

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）未來發生地震時，或許不會再有國家認證的「邊緣人」了！中央氣象局地震測報中心主任陳國昌20日證實，預計5月將統一國家級警報的發布標準，震度達4級以上地區就會收到。

花蓮縣壽豐鄉18日接連發生2起地震，震度達5強、6弱，部分地區民眾有人收到國家級警報，但也有許多人說自己成為「國家邊緣人」，手機完全沒有反應。

有民眾在臉書「報地震-中央氣象局」粉絲團下留言，提到

中央氣象局長鄭明典日前在臉書上解釋，這種告警是設定區域廣播，並沒有設定接收者是誰，標準的一視同仁；在廣播區域內，沒收到訊息的原因很多，不過有一群人努力在克服問題。

中央社20日引述地震測報中心主任陳國昌說，目前已經談妥，預計5月全台發送地震國家級警報將會統一標準，只要縣市政府所在地預估震度達4級以上就會發送；現在正在行政流程中。

陳國昌解釋，之前由於台北市訂標準為震度3級、其他縣市為4級，因此許多時候台北市的民眾反而較容易收到國家級警報，如這次花蓮壽豐的地震，台北市有收到、新北市就沒有。

關於更改發送標準，陳國昌說，台北市也樂觀其成，當初認為台北市人口、房屋密集，老舊房子很多，才將標準訂為3級，但現在各地情況差不多，因此訂一致標準。

有民眾反映雖然處在廣播區域內，卻仍未收到通知。陳國昌指出，災防告警細胞廣播訊息是透過國家通訊傳播委員會（NCC）統一發送，但因為現在手機型號多，可能有些型號不一定會預設開啟自動通知。

台灣地震 「國家級警報」 發布標準

當偵測地震預估規模5.0以上，