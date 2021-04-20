恥奪資安黑洞第一名　臉書17年來5次重大外洩

（台灣英文新聞／張雅鈞 外電綜合報導）美國社群網站龍頭、蒐集個人資訊最多的臉書（Facebook），在軟體公司Intact 4月披露的資安外洩排行榜中恥奪第一，用戶的個人資料保密狀況令人擔憂。

資訊數位化的時代，個資外洩已成重大安全議題。Intact 統計 自2004 至 2020 年共17年來的重大個資外洩事件，2011年創下35次的歷史高峰。近年資安議題日漸被重視，洩露事件雖趨緩，仍維持每年25-30次的數量。其中，「駭客攻擊」為數據外洩主因，逼近六成，而約一成的洩漏由公司糟糕的安全系統所致。報告點出，安全系統的維護與內賊偷盜可由公司直接控管，呼籲公司加強資安防護以保障自身與顧客權益。

報告近一步指出，以用戶數據為基礎的網路公司是駭客攻擊的首要目標，共發生 46 次大規模外洩。其次為醫療行業、金融產業及政府單位，各佔42、35、29次。金融行業高居榜眼，金流往來安全性令人生慮。

值得注意的是，臉書被指為資料洩漏最多的公司，17年來發生 5 次重大外洩為事件。而根據國外數位隱私與資安公司 Clario Tech於3月底更新的報告，在所有企業能夠合法收集的使用者資料中，臉書收集了超過個人70%的數據，包含名字、地點、電子信箱、生日，以及就讀學校等你所授權給臉書的資料。搜集最多個資的公司成為個資外洩的最大漏洞，用戶更要小心謹慎。

臉書過去洩露事件頻傳，包括自2015就開始引起爭議的「劍橋分析」事件，2016年爆出用戶個資被用於當年的美國總統大選情搜，2018年延燒的「劍橋分析」更成為公案，超過5.4億條Facebook用戶使用記錄在網路上流傳，此案導致臉書股價大跌，創辦人祖克伯登報道歉。2019年再傳超過 2.67 億臉書用戶的帳號、電話號碼和姓名在網路上曝光。2020年臉書再度出包，近 5,000 家開發商持續接收到非經常用戶的非公開資訊。今年四月再傳5億用戶個資在暗網被當成交易商品，其中包含73萬名台灣用戶。