國泰飯店觀光事業 2021春季線上旅展即日起全台開賣

春暖花開的季節最適合三五好友外出聚餐或規劃親子出遊，國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店(台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館/COZZI Blu)、MADISON TAIPEI慕軒飯店和巧虎夢想樂園三大品牌，推出春季線上旅展超殺優惠，從最低只要220元的星級套餐券再享買10送1，到超熱門巧虎夢想樂園門票現買現省1,500元，共14項超值商品選擇。春季線上旅展即日起至2021/5/31開放訂購，從北到南好康一次網羅！

COZZI Blu餐券買5送1 經典套餐下殺47折

位於桃園高鐵特區的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，優惠一次涵蓋早中晚餐，從自助百匯餐廳Cozzi Market逸．市集的「平日早餐券450元」(原價550元)到「平日午/晚餐券890元」(原價1,078元)，買5送1，可在充滿碼頭市集氛圍的餐廳中，全天候享用自助式多國風味料理；充滿新東方典雅風格的川揚料理中餐廳逸薈軒Yi Hui Xuan首度推出「烤鴨三吃券」2,230元 (原價2,360元)，以港式吊爐烘烤的宜蘭櫻桃鴨，由專人現場片皮，以餅皮夾入鴨肉、鴨皮、小黃瓜、 大蔥和甜麵醬，還可再選擇鴨架粥和蔥爆鴨絲等吃法，豐富層次讓人回味；還有堪稱最美海洋風酒吧的Blu Bar「經典套餐券 699元」(原價1,496元)，買10再送1，可平假日享用酒吧精選主菜、湯品和520元以下調酒，享受美味兼拍美照！

必買!慕軒飯店暢銷餐券 平假日皆適用

連續三年榮獲台北米其林指南推薦最佳飯店的慕軒飯店，推出三款熱賣餐券，第一款GUSTOSO義大利餐廳「半自助式午餐券590元」(原價858元)，可平假日任選780元午間主餐搭配自助吧料理吃到飽；第二款「週末夜未眠自助餐券990元」(原價1,210元)，適用於URBAN331威士忌酒吧的週末晚間百匯+精選酒款暢飲，超適合揪好友週末聆聽歌手現場駐唱並小酌一番；第三款則是姊妹淘最愛的「雙人午餐/下午茶券通用券690元」(原價1,078元)，每人不到350元，可自由選擇午餐套餐或精緻雙層下午茶點，用餐選擇更彈性。

和逸星級下午茶220元起 享買10送1

鄰近市區捷運站的和逸飯店．台北民生館與台北忠孝館，共同推出2館通用餐券，包含「平日午餐套餐券220元」(原價275元)可任選北海道石狩鍋、泰式椒麻雞、日式炸蝦等主餐搭配小菜和湯品，再享買10送1，每人只要200元，非常划算；還有「平假日下午茶套餐券299元」(原價396元)，提供墨西哥薄餅、鮪魚堡、飲品等整套輕食，無論上班日或假日都能抽空享用美味豐盛的時光。

南台灣最知名親子主題飯店和逸飯店．台南西門館，主打結合台南在地風味與當季新鮮食材的下午茶餐點，此次祭出「平假日下午茶套餐券258元」(原價407元)，可任選煙燻火腿義大利麵鬆餅杯、蜜糖香蕉巧克力鬆餅杯、繽紛水果鬆餅杯或田園起士雞肉捲一份，搭配一杯飲品，無論口味與份量，都適合大小朋友共享。

每人330元超值美饌和高雄港美景一次享受

坐落高雄市中心捷運三多商圈站，擁有30樓市區高空港灣美景的和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，推出超值價1,650元(原價1,980元)和2,080元(原價2,530元)的「平假日午/晚餐通用餐券組」，每組5張入，最低每人330元即可享用指定海陸主餐，搭配現場豐盛的輕食自助吧料理，堪稱高雄飯店美食最強CP值享受！

巧虎夢想樂園優惠放送 一次滿足大人小孩

全台唯一以海洋探險為主題的「巧虎夢想樂園」，室內300坪設置5大主題遊樂設施和互動遊戲，首度在今年春季旅展推出樂園「平假日兒童票套組 6,500元」(原價8,000元)，內含10張暢玩兒童票，加贈5張家長陪同票，共10小5大組合價超划算！

針對小家庭親子一日遊的客人，還有「巧虎夢想樂園+Cozzi Market逸．市集聯票組2,999元」(原價3,701元)，提供2位大人1位小朋友「巧虎夢想樂園門票」搭配COZZI Blu逸‧市集自助百匯餐廳「平日午/晚間餐券」。以一站式的複合園區，結合遊樂與美食，讓全家大小一整天享受難得的度假時光。

把握2021上半年最大的餐飲和樂園優惠，即日起至2021/5/31國泰飯店觀光事業春季線上旅展(https://pse.is/3elqvv ) 24小時開放訂購，全台6家和逸&慕軒飯店與巧虎夢想樂園超值商品一次登場、為您出遊吃美食大省荷包。