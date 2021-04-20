櫻花煮進火鍋裡 煉‧瓦四月限定 舌尖遊日本

在櫻花盛開的季節，除了外出欣賞浪漫的櫻花之外，台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳則是將櫻花入饌，推出四月限定的櫻花火鍋套餐，櫻花的粉嫩與清香，別具一番風味，每套1,680元，即日起開放預訂，淡淡四月天，就來台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳用舌尖遊日本，體驗櫻花之美，使用線上訂位4人同行再送百元餐飲抵用券。

春天追櫻花，也別錯過浪漫的櫻花料理。台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳推出四月限定櫻花火鍋套餐，由日本料理主廚吳進旺精心設計，將櫻花煮進火鍋湯底，有⽇本昆布、櫻花花瓣、櫻花葉等，櫻花瓣隨之在鍋中起舞，彷彿置身在落櫻紛飛美景中，品嚐春之美！第一道前菜是櫻花熟成鴨胸⾁、生魚片(天使紅蝦、鯖魽⿂、海鱺⿂、鮪⿂)、主菜為美國特級安格斯無骨牛小排、海鮮盤(鮮⾙、⼤明蝦、廣島⽣蠔)、綜合蔬菜盤(⼤⽩菜、菠菜、⽜蒡、⼤蔥、⾹菇、杏鮑菇、⾦針菇、燒⾖腐)、主食為櫻花炙燒美國特級安格斯無骨牛小排握壽司、季節水果，最後來到這道「日本櫻花紅豆餅」甜點，看似果凍，卻是入口即化，一股櫻花微微的幽香為粉色春季饗宴畫下完美的句點。

淡淡四月天，就來台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳用視覺與味覺一同體驗櫻花之美。每套1,680元的櫻花火鍋料理，一系列完整9道佳餚，以櫻花的色、形、味入饌，讓饕客即使未能遊日賞櫻，也能一嘗櫻花真味，體驗春櫻的繽紛色彩。即日起至2021年4月30日止限定供應，以上價格須另加10%服務費，為維持用餐品質請事先預訂。凡使用線上訂位者，並依時間抵達餐廳用餐者，4人用餐送100元餐飲抵用券乙張、8人用餐送兩張，以此類推，單筆線上訂位最多送5張餐飲抵用券。線上訂位https://reurl.cc/jqyLW1

台南大員皇冠假日酒店煉.瓦日式餐廳則是於2021年3月26日18:30舉辦【春之賞 彌生清酒祭】活動，由30年廚藝資歷的煉瓦吳進旺主廚，精心製作令人食指大動的日本料理，與品酒師陳建偉Timothy解說日本酒的特色與搭餐的重點。一場精彩萬分的餐酒會，值得讓我們一同舉杯歡樂，體驗滿滿的日本料理與日本酒的精髓！每人4,048元，限額24名，額滿為止。