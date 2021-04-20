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【快訊】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源調查中　兩人均未進入社區

目前已初步掌握2人的接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。台灣累計1078例確診

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/20 14:37
20日的記者會由指揮中心發言人莊人祥主持 (圖／中央社檔案照片)

20日的記者會由指揮中心發言人莊人祥主持 (圖／中央社檔案照片)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2例COVID-19確定病例(案1078、1079)，為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為某航空公司之貨機機組員（機師），2人於今(2021)年4月14日與另1名機組員(我國籍, 目前採檢陰性, 須居家隔離)一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返臺後進行3天居家檢疫。

中央社報導，2人均為國籍航空貨機機師，感染源仍待釐清，其中一人可能在機上遭感染，所幸2人回台後均未進入社區，初步掌握131名接觸者。

根據指揮中心的新聞稿，案1078於4月18日出現喉嚨癢案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢，並於今日確診，Ct值分別為29(案1078)及17(案1079)。

2名個案感染源現正調查中，並已初步掌握2人的接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,078例確診，分別為960例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,038人解除隔離、29人住院隔離中。

【快訊】台灣4/20新增2國籍貨機機師​武肺確診、感染源調查中　兩人均未進入社區
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