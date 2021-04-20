台芬經濟合作會議 資策會：疫情加速數位轉型 帶動資安產業商機

第八屆台芬（蘭）經濟合作會議中，聚焦於資安和智慧醫療等關鍵產業；由資策會執行長卓政宏（圖中）、芬蘭國家商務促進局執行長Risto Vuoh... 第八屆台芬（蘭）經濟合作會議中，聚焦於資安和智慧醫療等關鍵產業；由資策會執行長卓政宏（圖中）、芬蘭國家商務促進局執行長Risto Vuohelainen（上排圖中）分別擔任台方及芬（蘭）方主席以視訊參加此次會議。（來源：國經協會提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）疫情之下，全球對資通訊及數位產品的需求提升，中華民國國際經濟合作協會（國經協會）日前舉辦第八屆台芬經濟合作會議，會議聚焦關鍵產業資安和智慧醫療，望拓展兩國合作商機。

財團法人資訊工業策進會（資策會）執行長卓政宏、芬蘭國家商務促進局執行長Risto Vuohelainen代表雙方主持會議。

卓政宏表示，疫情之下，遠距辦公和零接觸經濟急速發展，資通訊及數位產業的需求連帶提升，加速產業數位化。他舉智慧醫療產業為例，在兩國皆有許多企業著手發展先進技術如AI分析和醫療影像管理。

卓政宏也指出，資策會以「數位轉型的化育者( Digital Transformation Enabler)」為定位，在本次會議上集結國內專家分享AI醫療應用趨勢，並引介台芬兩國企業對接，為台灣廠商拓展國際合作機會。

卓政宏近一步表示，為保護關鍵基礎建設、醫療數據系統及資通訊和數位等重要產業，「資安產業」已在2020年被政府列入「六大核心戰略產業」，在產業數位轉型中將扮演更重要的關鍵角色。

資策會產業情報研究所（MIC）組長韓揚銘分享，台灣已具備完整的資安產業供應鏈，能夠協助政府與企業建立完善的資安防護機制。

韓揚銘更表示，資策會致力於人工智慧導向的核心資安元件技術開發，鏈結上游產業進行商模驗證與技術推廣，並透過創新服務模式建立領域資安生態系，目標是打造「資安智慧聯防產業生態」，打造我國安全的數位轉型環境。

資策會亦著墨在智慧醫療的國際合作。成大醫院健康數據中心蔣榮先執行長表示，去年資策會協同外交部與科威特舉辦線上智慧醫療廠商媒合會，促成科威特25家醫療院所與成大醫院合作MedChex系統平台，利用AI輔助判讀患者胸腔X光影像偵測肺炎來造福更多群眾。