Alexa
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

哥來了！蘇富比預告台灣天王周杰倫重量級合作　保密到家引網熱議

國際知名拍賣行蘇富比將於6月和華語樂壇天王周杰倫進行重量級合作，消息一出引起熱論。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/20 12:38
國際知名拍賣行蘇富比將於6月和華語樂壇天王周杰倫進行重量級合作(圖/Jay Chou_Instagram)

國際知名拍賣行蘇富比將於6月和華語樂壇天王周杰倫進行重量級合作(圖/Jay Chou_Instagram)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)國際知名拍賣行蘇富比將於6月和華語樂壇天王周杰倫進行重量級合作，消息一出引起熱論。

華語歌壇天王周杰倫（周董）不僅才華洋溢，近年跨足藝術領域，收藏品味也好得讓人難以忽視，KWAS跟Jean-Michel Basquiat創作都被他收下，國際知名拍賣公司蘇富比(Sotheby)19日晚間更宣布將和這位天王合作，消息一出讓人期待。

蘇富比香港當代藝術春拍於18日晚間拍賣達成「白手套」佳績，以9億5,190萬港元（約新台幣$28.5億）順利收槌，繼2020年後再次打破亞洲區當代藝術拍賣的最高紀錄。麥景力（Ian McGinlay）連續第二晚主持拍賣，接受來自紐約、倫敦和香港三地的實時電話競拍。

蘇富比官網及社群以影片與中英文公告，「隆重宣佈與樂壇傳奇兼藝術收藏家周杰倫首度合作！被譽為華語流行音樂天王，周杰倫集音樂家、創作歌手、演員和導演等不同角色於一身，他的音樂、舞台演出和電影感動了萬千觀眾。作為全球最具影響力的人物之一，周杰倫更同時是一位充滿熱忱的藝術收藏家。」

周杰倫也在個人Instagram轉發蘇富比貼文，寫道「哥來了，六月請期待」，已吸引超過30萬人觀看，不少粉絲紛紛猜測和演唱會有關，也有鐵粉已摩拳擦掌要搶票了。

蘇富比預告將於6月進行的合作詳情稍後公佈。據悉，尚保密的合作形式目前排除周董作畫或是演唱會製作的可能。

Sotheby's x Jay Chou

Sotheby’s is thrilled and honoured to announce an exciting upcoming collaboration with legendary musical icon and avid collector 周杰倫 Jay Chou
蘇富比
周杰倫
華語
流行音樂
拍賣
藝術
演唱會
音樂
藝人
明星
男歌手
電影
導演
演員
創作
才子
藏家

相關新聞

國家攝影文化中心正式揭幕！修復台灣古蹟重建　開幕展覽致敬杜象連接國際
國家攝影文化中心正式揭幕！修復台灣古蹟重建　開幕展覽致敬杜象連接國際
2021/04/19 17:31
《讀衣》完結篇！當代書法家董陽孜命題「至大無外」　台灣時裝設計師華山詩意回應
《讀衣》完結篇！當代書法家董陽孜命題「至大無外」　台灣時裝設計師華山詩意回應
2021/04/19 11:32
整理包！台灣文學獎鼓勵母語創作　兩階段徵件總獎金370萬
整理包！台灣文學獎鼓勵母語創作　兩階段徵件總獎金370萬
2021/04/19 09:58
忠泰美術館重量級展覽揭曉！隈研吾、AA建築聯盟經典之作台北登場
忠泰美術館重量級展覽揭曉！隈研吾、AA建築聯盟經典之作台北登場
2021/04/15 11:31
【英國奧斯卡獎】李安領終身成就獎 「游牧人生」包辦4大獎
【英國奧斯卡獎】李安領終身成就獎 「游牧人生」包辦4大獎
2021/04/12 15:54