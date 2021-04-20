哥來了！蘇富比預告台灣天王周杰倫重量級合作　保密到家引網熱議

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)國際知名拍賣行蘇富比將於6月和華語樂壇天王周杰倫進行重量級合作，消息一出引起熱論。

華語歌壇天王周杰倫（周董）不僅才華洋溢，近年跨足藝術領域，收藏品味也好得讓人難以忽視，KWAS跟Jean-Michel Basquiat創作都被他收下，國際知名拍賣公司蘇富比(Sotheby)19日晚間更宣布將和這位天王合作，消息一出讓人期待。

蘇富比香港當代藝術春拍於18日晚間拍賣達成「白手套」佳績，以9億5,190萬港元（約新台幣$28.5億）順利收槌，繼2020年後再次打破亞洲區當代藝術拍賣的最高紀錄。麥景力（Ian McGinlay）連續第二晚主持拍賣，接受來自紐約、倫敦和香港三地的實時電話競拍。

蘇富比官網及社群以影片與中英文公告，「隆重宣佈與樂壇傳奇兼藝術收藏家周杰倫首度合作！被譽為華語流行音樂天王，周杰倫集音樂家、創作歌手、演員和導演等不同角色於一身，他的音樂、舞台演出和電影感動了萬千觀眾。作為全球最具影響力的人物之一，周杰倫更同時是一位充滿熱忱的藝術收藏家。」

周杰倫也在個人Instagram轉發蘇富比貼文，寫道「哥來了，六月請期待」，已吸引超過30萬人觀看，不少粉絲紛紛猜測和演唱會有關，也有鐵粉已摩拳擦掌要搶票了。

蘇富比預告將於6月進行的合作詳情稍後公佈。據悉，尚保密的合作形式目前排除周董作畫或是演唱會製作的可能。