台灣《蘋果日報》又傳將出售?!　買家已簽備忘錄•三立電視、富邦、旺旺都被點名

同屬壹傳媒的香港蘋果日報去年(2020年)８月11日如常發行，頭版報導老闆黎智英被捕的消息，標題是「蘋果一定撐落（下）去」。如今壹傳媒再度... 同屬壹傳媒的香港蘋果日報去年(2020年)８月11日如常發行，頭版報導老闆黎智英被捕的消息，標題是「蘋果一定撐落（下）去」。如今壹傳媒再度傳出要出售台灣蘋果日報。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 香港壹傳媒19日晚間宣布，已與「獨立第三方」訂立「不具法律約束力」的諒解備忘錄，建議出售含台灣蘋果日報在內，旗下子公司的所有股份，等於正式宣布將出售台灣蘋果日報。

中央社19日引述台北市政府勞動局就業安全科長施貞夙表示，蘋果日報有通報4月底將資遣11人，但蘋果日報有757名員工，依大量解僱勞工保護法規定，蘋果日報60日內資遣150人或單日資遣80人以上才符合大量解僱定義，目前都是正常、合法狀況。

壹傳媒這項宣布並未提到買家章身分及交易價格，僅指交易對象為Amazing Sino International Limited。而這家公司的資產，即包括壹傳媒集團的台灣蘋果日報業務，以及位在台灣的一處建物。據悉 Amazing Sino International Limited 屬媒體傳播業，地址設在香港。



壹傳媒創辦人黎智英和香港民主黨創黨主席李柱銘等9人，被裁定「參與及組織非法集結」罪名成立，黎智英還因涉及「831」非法集結被判刑8個月，兩案同期執行將入獄共14個月。



黎智英判決確定，加上不堪長期鉅額虧損，昨（19）日晚即傳出台灣蘋果日報將出售的消息。壹傳媒行政總裁張劍虹指出，有關商討屬「非常初步」，現階段「只是對方表達了意願」。但管理層承諾，往後若有進一步商討，除考慮價格，台灣蘋果日報全體員工的權益也會放在首位。



張劍虹指出，台灣蘋果日報是壹傳媒重要資產，在尋找新經營模式的過程中，加上疫情影響，帳目上出現一定虧損，但在管理層和報社同仁努力下，虧損正在縮減。管理層承諾，會繼續努力改善報社的經營情況。



根據中廣新聞網，國內傳出與壹傳媒簽署諒解備忘錄的是三立電視，不過，目前雙方都沒有證實這項說法，同時，因備忘錄不具法律約束力，因此買賣也可能不會落實。

相較9年前，壹傳媒創辦人黎智英想用台幣175億元高價出售台灣壹電視、蘋果日報與壹週刊，但近年不只媒體景氣出現巨變，黎智英積極投入香港反送中運動，也讓他深陷司法泥沼。聯合新聞網報導，九年後的今天，黎智英出售台灣蘋果日報的價格恐怕只剩不到十億元。

報導稱此次傳出有意收購的買方，除經常被點名的富邦和旺旺兩集團外，最受矚目的是19日被點名的三立。

三立近年積極擴張，不論在媒體或政界都累積不小的力量，但也因此易成箭靶。熟悉此次交易案的人士說，成交關鍵除了價錢，政治考量也很重要。想入主台灣蘋果的買家，勢必都會面臨主管機關、輿論與政壇的檢驗，甚至也要考量複雜的兩岸局勢。

然而究竟能否順利成交，跟九年前一樣充滿變數。