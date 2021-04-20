玩起來！日本科技藝術團隊teamLab未來遊樂園　九大挑高互動裝置台灣趣味登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)日本科技藝術團隊推出「teamLab未來遊樂園」，9大互動裝置將於暑假抵台展出，一起來看看亮點展區吧！

國際知名科技藝術團隊teamLab於2015年東京舉辦為期5個月的展覽，結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題，吸引超過47萬名觀眾造訪，將於今(2021)年的暑假造訪台灣。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」挑高打造9大互動裝置，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界，經由展區內的光影變化、絢麗色彩、生態循環等不同畫面、不一樣的動作，而產生專屬的藝術科技空間。

本次首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」，可以靜靜看著身上長滿了絢爛花朵的動物們，悠遊自在的行走，花朵會在動物身上出生、綻放然後凋零。你也可以觸碰他們，花朵會馬上凋謝散落，最後動物隨之消失。「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生」是由你與裡面的生物共同創造出生態圈，裡面各式生物都會與你畫的動物產生關聯，生長、死亡、繁衍、循環，每一刻都是不同面貌。



「teamLab未來遊樂園」與花共生的動物們Ⅱ(圖/聯合數位文創)



「teamLab未來遊樂園」滑梯水果園(圖/聯合數位文創)

2020年公開的最新升級版「天才跳房子」以包覆式視覺空間串聯，跳躍在連續圖案後會延伸出互動影像變化，並結合活潑的音樂旋律加重共感體驗，不僅增加互動趣味性，更創造多元豐富的視覺效果。另外也有深受大小朋友歡迎的巨型「滑梯水果園」，代表陽光的你滑下來，將會產生一連串碰撞、彈跳的絢麗色彩，種子發芽、果實開始生長，不論照相還錄影，都能拍出獨一無二、屬於自己的光影紀錄。

本次更特別在現場呈現teamLab因疫情所推出的期間限定作品：「Flower Bombing」，當民眾因為疫情不得不待在家的時候，可使用這項裝置讓自己所畫的花朵透過網路與世界各地人所畫的花朵匯聚並描繪出全新圖案。現場還有更多激發創造力的共創體驗，等著大家一起來探索。

teamLab不僅掀起全球媒體爭相報導與民眾高度評價，CNN更盛讚teamLab「具有魔性，來自外星球的作品」，知名Designboom推薦其為「全球十大必看藝術展」。在「teamLab Future Park未來遊樂園」裡，沒有任何一刻是重覆畫面，裡面的光影變化、絢麗色彩、生態循環，會因為你的參與、不一樣的動作，而產生專屬的藝術科技空間。

teamLab於2001年在日本成立，團隊由工程師、藝術家、動畫家等跨域組成，關注於改變同一空間中人們的關係，為了讓他人的存在成為一種積極體驗，希望能將個人創造活動變成共創活動，通過體驗共創活動的樂趣，可以讓人們在日常生活中更有創造力。

teamLab台灣展訊

期間：2021年06月11日 - 2021年10月11日

地點：國立台灣科學教育館 7樓南側特展區

官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/teamlabfutureparktaipei2021

官方粉絲團：https://www.facebook.com/teamlabfutureparktaipei2021

購票：https://bit.ly/3fzf8mp