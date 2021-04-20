【丁丁從未離開過?!】有報導指丁怡銘致電嗆游錫堃辦公室　政院：不實指控

國民黨立法院黨團書記長鄭麗文（左起）、總召費鴻泰19日在黨團舉行「沒有丁怡銘網軍總司令，蘇貞昌不會治國？」記者會，批評執政黨網軍治國。中... 國民黨立法院黨團書記長鄭麗文（左起）、總召費鴻泰19日在黨團舉行「沒有丁怡銘網軍總司令，蘇貞昌不會治國？」記者會，批評執政黨網軍治國。中央社

延伸閱讀: 【萊牛失言風波】台灣行政院發言人丁怡銘請辭 台北市長柯文哲: 不是吃完牛肉麵就沒事了 (2020/11/16)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）有媒體報導，行政院致電國會院長辦公室開嗆。行政院發言人羅秉成19日晚間表示，該報導內容為不實指控、錯誤百出，希望媒體報導前，應嚴守自律規範，向當事人及行政院做好查證工作。

中央社19日指出:

媒體報導，前行政院發言人丁怡銘今年3月獲聘為行政院顧問，近日府院黨高層針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，丁怡銘直接致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。

羅秉成說，另外，丁怡銘在卸任行政院發言人工作後，也從未參與行政立法協調會報，該報導內容錯誤百出，希望相關媒體報導前，應嚴守自律規範，向當事人及行政院做好查證工作。

羅秉成強調，行政院長蘇貞昌向來治軍嚴謹，秉持政府一體的態度，這段期間也在行政、立法共同合作下，才能一起福國利民，讓經濟成長維持世界領先、防疫成果讓世界稱讚，還能持續提升育兒津貼、長照補助和包括勞工、農民的各項權益。

上報19日報導:

此外中央社18日發稿稱:

前行政院發言人丁怡銘獲聘為行政院顧問，遭疑影響文官體系。 行政院發言人羅秉成說，行政院依「各機關機要人員進用辦法」進用機要擔任顧問職，並無所謂阻絕公務員升遷晉升管道情形。

報導引述羅秉成表示，各政黨執政時，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，前者為隨首長進退的機要職顧問，與公務人員系統不同。

羅秉成說，兩類人員相輔相成，分別協助行政院推動政務。行政院進用機要擔任顧問職，並無所謂阻絕公務員升遷晉升管道的情形。

羅秉成指出，行政機關進用機要人員，是根據由考試院依照公務人員任用法第11條之1第2項規定所訂定「各機關機要人員進用辦法」辦理。行政院今年3月聘用丁怡銘擔任13職等顧問一職，和過去不同政黨執政時所進用的機要人員，都是依上開辦法及程序辦理。

羅秉成說，至於媒體報導，國民黨立委李貴敏稱這將會破壞文官制度、阻絕公務員的晉升管道云云，是對國內現行法律規範有所誤解，特予澄清。

羅秉成表示，丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，具備中央與地方政府的豐富歷練。這次聘任在借重其專長與經驗，盼能提供院長相關諮詢意見，協助政策研究與溝通事宜。

丁怡銘去年因牛肉麵風波請辭後，蘇貞昌近日聘任丁怡銘為行政院顧問。羅秉成說，蘇貞昌也期待丁怡銘在經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，並襄助各項政務的推動。