【丁丁從未離開過?!】有報導指丁怡銘致電嗆游錫堃辦公室　政院：不實指控

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）有媒體報導，行政院致電國會院長辦公室開嗆。行政院發言人羅秉成19日晚間表示，該報導內容為不實指控、錯誤百出，希望媒體報導前，應嚴守自律規範，向當事人及行政院做好查證工作。
中央社19日指出:
媒體報導，前行政院發言人丁怡銘今年3月獲聘為行政院顧問，近日府院黨高層針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，丁怡銘直接致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。
羅秉成晚間表示，為使政策推行順利，行政院與立法院幕僚經常彼此交換相關意見，相互熟識，態度向來和諧，
媒體所稱「開嗆」云云，不僅與事實不符，更未向當事人求證。
（中央社）
羅秉成說，另外，丁怡銘在卸任行政院發言人工作後，也從未參與行政立法協調會報，該報導內容錯誤百出，希望相關媒體報導前，應嚴守自律規範，向當事人及行政院做好查證工作。
羅秉成強調，行政院長蘇貞昌向來治軍嚴謹，秉持政府一體的態度，這段期間也在行政、立法共同合作下，才能一起福國利民，讓經濟成長維持世界領先、防疫成果讓世界稱讚，還能持續提升育兒津貼、長照補助和包括勞工、農民的各項權益。
上報19日報導:
丁怡銘去年11月為「萊牛牛肉麵事件」下台，然而他僅是卸下發言人職務，仍以幕僚身分活躍於政院，私下還曾向友人得意表示，進出政院只需「刷臉」，免拿識別證。
而丁負責業務與卸任前大同小異，除了不必擔任政院化妝師，對外為政策辯駁，其餘包括與媒體連繫、指導小編製作哽圖等事務，依然由丁一手掌握。
據指出，就連時任代理發言人李孟諺及現任發言人羅秉成部分發言內容，丁怡銘有時也參與擬稿，被戲稱「地下發言人」。
（上報）
此外中央社18日發稿稱:
前行政院發言人丁怡銘獲聘為行政院顧問，遭疑影響文官體系。
行政院發言人羅秉成說，行政院依「各機關機要人員進用辦法」進用機要擔任顧問職，並無所謂阻絕公務員升遷晉升管道情形。
報導引述羅秉成表示，各政黨執政時，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，前者為隨首長進退的機要職顧問，與公務人員系統不同。
羅秉成說，兩類人員相輔相成，分別協助行政院推動政務。行政院進用機要擔任顧問職，並無所謂阻絕公務員升遷晉升管道的情形。
羅秉成指出，行政機關進用機要人員，是根據由考試院依照公務人員任用法第11條之1第2項規定所訂定「各機關機要人員進用辦法」辦理。行政院今年3月聘用丁怡銘擔任13職等顧問一職，和過去不同政黨執政時所進用的機要人員，都是依上開辦法及程序辦理。
羅秉成說，至於媒體報導，國民黨立委李貴敏稱這將會破壞文官制度、阻絕公務員的晉升管道云云，是對國內現行法律規範有所誤解，特予澄清。
羅秉成表示，丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，具備中央與地方政府的豐富歷練。這次聘任在借重其專長與經驗，盼能提供院長相關諮詢意見，協助政策研究與溝通事宜。
丁怡銘去年因牛肉麵風波請辭後，蘇貞昌近日聘任丁怡銘為行政院顧問。羅秉成說，蘇貞昌也期待丁怡銘在經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，並襄助各項政務的推動。