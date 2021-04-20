菲律賓硬起來抗中？爭奪油礦資源 杜特蒂嗆不惜派軍艦維權

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南海主權紛爭不斷，資源爭奪戰已浮上檯面。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）19日表示，將派軍艦至南海捍衛油礦資源，一反向來討好中國的作風。

路透報導，外界總批評杜特蒂對中國示弱，這回他決定「硬起來」。他在一場公開演說中表示，對南海漁權無甚興趣，不願多糾結於此事，但在油礦資源上，卻是寸步不讓，若有必要將派軍艦維護探勘權。

「若他們開始在南海鑽油，我會告訴中國，這跟我們講好的不一樣吧？」不過，他一方面放話，一方面卻重申，仍欲與中國維持友好關係。

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中國向菲律賓承諾了數十億美元的貸款與投資計畫，為此杜特蒂始終不願撕破臉，惹惱北京，但承諾的計畫多未實現，民怨四起。他一再聲稱，菲國無力對抗中國，若與之正面交鋒，恐引發戰爭，必嘗敗果。

2016年的海牙南海仲裁案，在中國缺席的情況下，仲裁庭支持菲律賓在此案上的訴求，裁定中國對九段線範圍內資源的「歷史性權利」主張，並無根據，違反了《聯合國海洋法公約》。然而，強人總統杜特蒂也坦言，菲國若鐵了心要依據此結果維護經濟海域的主權，恐怕會掀起一場腥風血雨。