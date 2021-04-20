【最難治療的癌症】發燒、瘀青、骨頭疼痛都是「急性骨髓性白血病」症狀 台灣醫：中壯年患者有增多趨勢

（台灣英文新聞／醫藥組 台北採訪報導）臉色蒼白、疲倦、不明原因發燒、瘀青出血和骨頭疼痛都是急性骨髓性白血病的「4」大症狀，但由於容易與老化、感冒的症狀混淆，多數患者確診時已有生命危險，被視為最難治療的癌症之一，藝人高淩風、郭台銘親弟郭台成與畫家幾米等人皆為病友。為提升大眾對此血癌的知曉度，中華民國血液病學會成立「台灣急性骨髓性白血病衛教網站」，提供症狀、治療、日常照護、就醫地圖等全方位資訊，讓民眾可以一鍵掛號、快速獲得醫療協助。

急性骨髓性白血病是血癌中罹病人數最多、最嚴重的疾病，加上難以預防，一確診就要搶時間治療

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人田蕙芬醫師說，急性骨髓性白血病每年約新增800例，好發族群為65歲以上長者，約佔5成；但也不乏年輕族群，40至65歲中壯年患者約佔3成。男性略多於女性。

由於患者的骨髓未成熟之造血細胞增生並堆積在血液及骨髓，血癌細胞全身擴散，取代正常血球。紅血球若不夠，導致臉色蒼白、氣喘如牛；白血球不足，亦容易感染發燒；血小板若不足，凝血功能變差，女性經期量變多且久，或是全身不明原因多處瘀青；異常血球堆積骨髓，造成骨髓膨脹、關節疼痛。若引起嚴重細菌感染者，恐因敗血症而突然休克。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃醫師說明，相較於其他癌症，急性骨髓性白血病患者確診時普遍伴隨高燒、出血、敗血症、肺炎等嚴重併發症，偏偏急性骨髓性白血病要達成疾病緩解就必須使用強效、高劑量且密集的化療，而年長或嚴重併發症的患者根本無法承受，只能採取治標不治本的保守治療，可說幾乎沒有痊癒的機會。

中華民國血液病學會理事長周文堅醫師表示，由於難以預防，一確診就要搶時間治療，因此大眾瞭解症狀、及早就醫是救命關鍵。過去40年來治療武器僅有化學治療或幹細胞移植，病患存活狀況不理想。尤其年長者或有合併症的體弱病患，因難以承受化療，存活不到半年，是最大治療瓶頸。過去3、4年終於陸續有多款創新標靶藥物登台，可以延長存活、提升治癒機會。

AML標靶新世代來臨！多種標靶皆納入國際標準治療指引 盼健保給付緩解負擔助改善存活機率

急性骨髓性白血病曾經歷長達四十年無新藥問世，直到2017年起多款標靶藥物陸續問世。中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人侯信安醫師指出，今日急性骨髓性白血病已進入標靶新世代，針對不同狀況的病人都可能有相應的標靶藥物。如佔三成且容易復發的FLT-3突變患者，在確診後，馬上就可透過健保給付的標靶藥物合併化療開始治療；如果發生復發或對一線治療反應不佳，可接續使用新獲藥證的標靶藥物控制難治的癌細胞。

無法接受高強度化療的初診斷患者，可在去甲基化藥物或低劑量化療療程中，加入可促進癌細胞凋亡的BCL-2抑制劑標靶藥物，提升疾病緩解。此外，國際上已有新型去甲基化口服藥物問世，可幫助不適合骨髓移植或化療的年長患者，維持疾病緩解成效及改善生存率。今日也因為有了多元標靶藥物的支持，部分年輕患者的5年存活率，由4到5成，提高至6到7成；年長患者整體存活期也從不到半年，延長為10至12個月，呈倍數成長。

葉士芃醫師進一步強調，急性骨髓性白血病治療十分嚴峻，過去只有身體機能佳可接受化療的患者，才可能達到緩解，如今個人化的標靶治療有機會讓不同狀況的病人達成緩解、穩定病情。

侯信安醫師說，國際指標性的癌症治療組織「美國國家癌症資訊網」（NCCN）已將這些標靶藥物加入治療指引，學會也跟進發佈最新治療指引。然而，指引中多數療法在台灣尚未取得藥證或是健保尚未給付，期許政府正視患者迫切的治療需求，加速藥證及健保核准速度，讓患者能無負擔地接受最適切的治療。葉士芃醫師也提醒，化療仍是重要標準治療，亦是幹細胞移植外最有可能治癒的選項。患者使用標靶治療搶時間改善身體狀態後，仍建議接受化療或幹細胞移植。

積極推動全台醫師繼續教育 結合421口訣：「4」大症狀「2」檢測「1」定要與血液腫瘤科力抗AML！

此外，為了幫助患者及早診斷、掌握黃金治療期，學會在4月21日世界急性骨髓性白血病日前夕，喊出「『急』刻救援 『髓』機應變421」口訣，提醒民眾莫名出現臉色蒼白疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛「4」大症狀，不可輕忽！應盡速至各大醫院內科或血液腫瘤科進行血液及骨髓「2」種重點檢測，若確診「1」定要至血液科就醫。

另外，為提供患者與照護者系統性衛教及就診資源，學會成立「台灣急性骨髓性白血病衛教網站」，提供症狀、治療、日常照護全方位資訊。網站還有就醫地圖，統整全台專門照顧此症的醫師名單，讓民眾可以一鍵掛號、快速獲得醫療協助。