梵谷之後！莫內經典《睡蓮》搭橋浪漫重返法國　沉浸式光影展台灣亞洲巡迴首站

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)睡蓮醒了！《印象莫內－光影體驗展》將於台灣作為世界巡迴第二站，沉浸式體驗重現莫內等印象派大師經典創作，票券已自即日起開放線上預購。

《再見梵谷－光影體驗展》在全球風靡破6000萬人，於去(2020)年巡迴至台灣時更吸引近30萬人朝聖，不僅讓梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等多幅名畫流動，更搭配香氣及古典樂打造沉浸式的體驗，當代科技讓荷蘭後印象派巨匠彷彿再度活了起來。

由《再見梵谷》澳洲策展團隊 Grande Exhibitions打造的《印象莫內－光影體驗展》，再度以名畫為題，推出以莫內為首的光影展，加碼馬奈、雷諾瓦、塞尚等共18位名家的2000幅經典名作，約40部投影機、高達5公尺的巨幕環繞，伴隨動人古典樂與香氛，透過現代科技演繹印象派極為重視的光與影，帶領觀眾重返19世紀的巴黎。



《印象莫內－光影體驗展》展場(圖/KKLIVE)

印象派的命名源於莫奈1874年的畫作《印象·日出》，當時遭到學院派的攻擊，並被評論家路易·樂華挖苦是「印象派」，其畫派常見的特色是筆觸未經修飾而顯見，尤其著重於光影的改變、對時間的印象，並以生活中的平凡事物做為描繪對象，其中塞尚更開創了後印象派。

此次展出除了沉浸式投影區，更規劃「莫內橋」，以被稱為「莫內花園」的吉維尼故居為靈感，參考《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品，實景重現莫內花園中日式步橋的田園風光，提供觀眾沈浸印象派的浪漫情調。

《印象莫內－光影體驗展》由KKLIVE引進台灣，企圖將印象派藝術大師油彩間蘊含的情感完整呈現，故事脈落、動態影像製作至配樂挑選皆反覆雕琢，耗時近兩年完成這場約40分鐘的感官饗宴，將於6月25日至9月26日台北松山文創園區登場，並於4月13日開始線上預購。

「PChome 24h購物」推出展覽周邊線上店面，及獨家商品等活動；而去年《再見梵谷》以「向日葵」、「隆河星夜」、「麥田群鴉」三款彩繪車貼成為爭相目睹焦點的「中華賓士」，這次也將與莫內攜手打造更令人驚豔的神秘展台。「玉山銀行」這次亦為卡友規劃獨家雙人套票，邀請觀眾共享藝術之美。

展出18位藝術家包含，克勞德・莫內、愛德華・馬奈、卡米爾・畢沙羅、皮耶-奧古斯特・雷諾瓦、艾德格・竇加、保羅・塞尚、亨利・德・土魯斯-羅特列克、貝絲・莫莉索、艾弗雷德・希斯萊、瑪莉・卡薩特、古斯塔夫・卡列博特、亞曼・基約曼、亨利・埃德蒙・克羅斯、保羅.席涅克、、喬治・秀拉、皮耶・波納爾、伊娃・岡薩雷斯、尚貝・勞德。

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