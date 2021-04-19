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台灣舉重好手郭婞淳 亞錦舉3金奪奧運門票

郭婞淳亞錦賽三喜臨門，摘三金、破兩項世界紀錄並取得奧運參賽資格

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/19 09:18
台灣舉重好手郭婞淳亞錦賽再抓三金，更喜破兩項世界紀錄，取得奧運入場券。圖為2月參加全國青年盃舉重錦標賽。 （來源：中央社）

台灣舉重好手郭婞淳亞錦賽再抓三金，更喜破兩項世界紀錄，取得奧運入場券。圖為2月參加全國青年盃舉重錦標賽。 （來源：中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣舉重好手郭婞淳，19日晚間於亞洲舉重錦標賽女子59公斤級中，以抓舉110公斤、挺舉137公斤，總和247公斤擊敗對手，斬獲三金，且抓舉、總和雙破世界紀錄，喜上添花，順理成章取得奧運入場券。

郭婞淳自2019年12月參加天津舉重世界盃後，睽違近1年半再度踏上國際賽場，參加在烏茲別克首都塔什干舉行的亞洲舉重錦標賽。

郭婞淳今天開賽將抓舉開把重量設定為105公斤，抓舉第1次輕鬆舉起，第2次便以107公斤刷新全國紀錄、追平世界紀錄，第3次更直接上調至110公斤並成功打破由北韓名將崔孝辛保持的世界紀錄。

在挺舉環節，郭婞淳將開把重量從135公斤下調至133 公斤，雖然第1次挑戰失敗後，但第2次便順利舉起，更在第3次成功挑戰137公斤再下一金，總和又以247公斤添第三金，更改寫她自己保有的246公斤世界紀錄。

依據國際舉重總會規定，欲取得東京奧運舉重參賽資格，選手須於3個奧運資格積分週期，選擇參加6次賽事等級，每個週期至少參加1場次，從6次參賽成績中取其4次最好成績作為計算積分，最後積分排名在該量級前8名將取得參賽資格。

郭婞淳在女子59公斤級奧運積分排名暫居第一，賽前只差1場比賽即可集滿奧運參賽場次要求，今天順利取得奧運入場券，將三度代表台灣參戰奧運。

中央社報導，包括郭婞淳在內，台灣已取得東京奧運32席參賽資格。
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