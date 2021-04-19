外媒：三大外交挑戰「台灣、烏克蘭、伊朗」拜登抱頭燒

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）外媒報導，烏克蘭、台灣和伊朗一直是美國拜登（Joe Biden）政府的三大外交難題，而過去一週，三大議題同時亮起紅燈，棘手局面考驗拜登政府。

根據美國媒體Axios報導，4月11日起的24小時內，俄羅斯正在威脅烏克蘭邊境，中國對台灣釋出的訊號越發不利，而伊朗正在加速將鈾提煉濃縮至空前未有的水平。三大危機同時升溫。

報導指出，近日台海局勢緊張，中國動作頻頻，對任何稱台灣主權國家的行為都予以激烈反應。中國侵台的威脅相較烏俄衝突看似並非迫在眉睫，卻更可能陷美國於直接的軍事對抗的風險中。北京從未放棄武力攻台，而拜登則延續美國長期以來的「戰略模糊」政策，不直接承諾，但準備好必要時將保衛台灣。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）示警，認為未來幾年確實存在中國侵台的風險，且正在升高；但短期有「擦槍走火或誤判」導致局勢惡化的可能性更令人擔憂。

烏俄衝突似有迫在眉睫之勢。俄國在克里米亞（Crimea）和烏克蘭東邊邊界已集結足夠兵力可對烏克蘭進行「有限軍事侵襲」。作為應對，華府數度致電烏克蘭當局表達支持，13日拜登親電俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），提議召開峰會就烏克蘭和其他議題進行討論。

而伊朗在以色列破壞伊朗納坦茲（Natanz）地下核設施後，宣布開始提煉純度達60%的濃縮鈾，接近武器級純度。以色列的作為及伊朗當局的應對都可能使得為挽救2015年伊朗核子協議而正在進行的談判破裂，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）暗示，可能很快離開15日才於奧地利維也納重起的談判。而談判破裂再加上伊朗提煉高純度縮鈾，都將引爆區域危險衝突。